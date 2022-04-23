В Якутии пройдёт единая неделя иммунизации

В этом году традиционная единая неделя иммунизации пройдёт с 24 по 30 апреля под лозунгами «Вакцины работают» и «Вакцинация – это не только право, но и коллективная обязанность!». Жителей республики приглашают привиться в поликлиниках по месту прикрепления.

В Минздраве республики сообщили, что дополнительно к национальному календарю прививок в региональный календарь профилактических прививок и прививок по эпидемическим показаниям Республики Саха (Якутия) в 2011 году включены вакцинация против гепатита А, вакцинация детей из групп риска против пневмококковой инфекции и против ветряной оспы.

В 2019 году региональный календарь дополнен прививками против ротавирусной инфекции детям с 2 месяцев, против менингококковой инфекции детям в возрасте 20 месяцев и дополнительная ревакцинация против коклюша детям в возрасте 6-7 лет. С введением в 2014 году вакцинации от пневмококковой инфекции детей до года в национальный календарь прививок, в региональный календарь введена вакцинация против пневмококковой инфекции населения из групп риска — лиц старше 65 лет, лиц с хроническими обструктивными болезнями лёгких и лиц, находящихся в домах интернатах и престарелых.

С 2021 года активно проводится вакцинация против новой коронавирусной инфекции. На сегодняшний день, 23 апреля 2022 года, первым компонентом привиты 617 866 человек, что составляет 86,2% взрослого населения республики. Ревакцинацию прошли 158 632 человек. Это 66,4% от количества лиц, у которых наступил срок ревакцинации.

Каждый человек у своего участкового врача должен уточнить, какие прививки необходимо сделать сейчас. Медицинские работники расскажут Вам о значении вакцин, ответят на интересующие вопросы и после осмотра сделают необходимую прививку. «Своевременно проведенная вакцинация предупреждает развитие болезни и сохраняет наше здоровье. Единая неделя иммунизации – Ваш шанс защитить своего ребенка и себя уже сегодня!» – призывает Минздрав Якутии.