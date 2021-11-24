В Якутии пройдут «Уроки цифры»

С 22 ноября по 12 декабря в Якутии, как и во всех российских школах, пройдут «Уроки цифры». Компания VK предложила в этом году новую тему урока – разработка компьютерных игр. На «Уроке цифры» школьники узнают всё о разработке игр – от этапов создания компьютерных игр до профессий, задействованных в этом процессе.

По словам организаторов проекта, ребята вместе с персонажами проекта «Урок цифры» попадают в обстановку игры. Ученики младших классов попробуют себя в ролях программиста, художника и аниматора. Учащиеся пятого–восьмого классов перевоплотятся в гейм-дизайнеров, тестировщиков игр и маркетологов. А старшеклассники попробуют себя в роли продюсеров игр и узнают о платформах и стадиях игры. Они попробуют стать руководителями собственных игровых студий, наймут команду, поставят правильно задачи и смогут распределить ресурсы таким образом, чтобы быстрее и эффективнее создать с нуля собственную игру.

«Разработка компьютерных игр в Якутии является одним из самых перспективных сегментов IT-индустрии. Компьютерные игры наших якутских компаний «MyTona» и «Fntastic» известны во всём мире. Их совместный проект – «The Day Before» – является одной из наиболее ожидаемых игр 2021 года. Успех наших геймеров является наглядным примером того, что таких впечатляющих результатов можно добиться не только в мировых столицах, но и в отдалённых уголках страны. Нужно только большое желание и упорство, а «Уроки цифры» помогут развить необходимые навыки и умения» – сказал глава Якутии Айсен Николаев.

«Онлайн-играми увлекаются многие подростки. Но не все знают, что хобби можно сделать профессией, даже если ты не интересуешься программированием. Этой осенью проекты экосистемы VK начали знакомить школьников с профессиями в сфере игр в «День ИТ-знаний», в котором приняли участие свыше 290 тысяч ребят по всей стране. Теперь продолжим это делать уже в рамках «Урока цифры». Наша цель – показать, что создание игр – это интересно и увлекательно и что найти себя в этой сфере может любой школьник из любого региона страны. Уверен, что наш урок будет полезен и востребован не только школьниками, но и родителями и учителями разных школьных предметов», – отметил Борис Добродеев, генеральный директор VK.

«Информационные технологии играют важную роль в школьном образовании. Интерес к игровой сфере, участие в киберспортивных соревнованиях может способствовать профессиональному самоопределению ребят, их развитию в этом направлении. Мы рады, что ведущие российские ИТ-компании, такие как компания VK, поддерживают проект «Урок цифры». Благодаря специалистам школьники в понятной форме узнают, как устроена игровая индустрия, какие в ней есть специальности, как можно применить свои знания и навыки, что в будущем поможет им найти своё призвание в этой области», – отметил министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов.

Как и в прошлом году «Урок цифры» пройдет онлайн. Принять участие могут все желающие с компьютера, планшета или смартфона.

Пройти «Урок цифры» можно по ссылке: https://xn--h1adlhdnlo2c.xn--p1ai/lessons/gamedev