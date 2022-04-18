В Якутии пройдут мероприятия в память о геноциде советского народа нацистами

19 апреля в России во второй раз пройдет День единых действий в память о геноциде советского народа нацистами и их пособниками в годы Великой Отечественной войны.

В этот день проводятся акции, открытые уроки и различные тематические мероприятия.

Так, в Якутске на базе МОБУ «Средняя общеобразовательная школа №33 им. Л. А. Колосовой» (с углубленным изучением отдельных предметов) пройдет открытый урок для учащихся.

Познавательное занятие «Исторические факты «Без срока давности» состоится с 14 час. 15 мин. во Дворце детского творчества им. Ф.И. Авдеевой.

Патриотические мероприятия для молодежи также планируется организовать в Якутском промышленном техникуме им. Т. Десяткина и в Якутском технологическом техникуме сервиса.

Ключевым мероприятием Дня единых действий станет концерт в ЦКИСИ им. Ю.А. Гагарина с 16.00 часов.

Присоединиться к Дню единых действий может каждый. Достаточно разместить в социальных сетях пост о своем отношении к геноциду с обязательными хештегами #безсрокадавности #19апреля

Организаторы отмечают, что выбор даты проведения мероприятия обусловлен тем, что в этот день, 19 апреля 1943 года, был издан Указ Президиума Верховного Совета СССР № 39 «О мерах наказания для немецко-фашистских злодеев, виновных в убийствах и истязаниях советского гражданского населения и пленных красноармейцев, для шпионов, изменников родины из числа советских граждан и для их пособников». Этот Указ стал правовым основанием большой работы по установлению и расследованию преступлений нацистов против советского народа, которая велась с ноября 1942 года Чрезвычайной государственной комиссией.

Цель проведения Дня единых действий — сохранение исторической правды о преступлениях нацистов и их пособников в отношении мирных советских граждан в годы Великой Отечественной войны на оккупированной территории. Через призму исторической памяти Всероссийская акция «День единых действий» показывает, что действия Красной Армии и единение советского народа в достижении Победы спасли наше государство и его граждан от полного уничтожения.

Организатором Дня единых действий является АНО «Агентство социальных технологий и коммуникаций» совместно с ООД «Поисковое движение России» при поддержке Комиссии по делам молодежи, развитию добровольчества и патриотическому воспитанию Общественной палаты РФ, Министерства просвещения РФ, Министерства науки и высшего образования РФ, ВВПОД «ЮнАрмия», ООГДЮО «Российское движение школьников», «Бессмертный полк России», ВОД «Волонтеры Победы».

Телефон для справок: региональный координатор Кириллина Дария Ильинична, 89142906791.