06.03.2020
12:33
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Якутия

В Якутии пройдут масштабные рейды на дорогах

Госавтоинспекция республики в праздничные выходные дни  увеличит плотность нарядов дорожно-патрульной службы на городских  и федеральных дорогах.

Запланированы рейдовые мероприятия и сплошные проверки по выявлению нарушений, связанных с управлением транспортом в состоянии опьянения, а также по выявлению водителей, нарушающих правила перевозки детей и допускающих другие грубые нарушения Правил дорожного движения.

ГИБДД обращается ко всем участникам дорожного движения с просьбой не оставаться равнодушными к проблеме пьянства за рулем и своевременно сообщать  по телефонам ГИБДД  — 127,  35-22-22  или  в дежурную часть полицию по телефону  102  о водителях, которые ведут себя на дороге неадекватно, управляют автомобилем в нетрезвом состоянии.

Помните! Ваше  сообщение может спасти чью-то жизнь! Соблюдайте Правила дорожного движения! Берегите друг друга!

Фото: УГИБДД МВД по Республике Саха (Якутия)
Источник: УГИБДД МВД по Республике Саха (Якутия)
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