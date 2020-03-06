В Якутии пройдут масштабные рейды на дорогах
Госавтоинспекция республики в праздничные выходные дни увеличит плотность нарядов дорожно-патрульной службы на городских и федеральных дорогах.
Запланированы рейдовые мероприятия и сплошные проверки по выявлению нарушений, связанных с управлением транспортом в состоянии опьянения, а также по выявлению водителей, нарушающих правила перевозки детей и допускающих другие грубые нарушения Правил дорожного движения.
ГИБДД обращается ко всем участникам дорожного движения с просьбой не оставаться равнодушными к проблеме пьянства за рулем и своевременно сообщать по телефонам ГИБДД — 127, 35-22-22 или в дежурную часть полицию по телефону 102 о водителях, которые ведут себя на дороге неадекватно, управляют автомобилем в нетрезвом состоянии.
Помните! Ваше сообщение может спасти чью-то жизнь! Соблюдайте Правила дорожного движения! Берегите друг друга!
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