В Якутии пройдет Зимний ленд-арт фестиваль «ICEMAN FEST» — призовой фонд 400000 рублей

В Якутии планируют проведение зимнего ленд-арт фестиваля «ICEMAN FEST». В концепцию фестиваля входит создание арт-проектов, которые интерпретируют новые художественные мифы и визуализируют ощущение современного искусства через художественный образ, с помощью материалов — дерева, металла, подсветки и с использованием природных материалов льда, снега.

Зимний ленд-арт фестиваль «ICEMAN FEST» планируется в необычном месте — на угольном карьере «Кангаласский», расположенного в часе езды от города Якутска с прекрасной возможностью окунуться в формат отдыха на природе.

Организаторы конкурса приглашают творческих людей на конкурсный отбор фестиваля. Для этого, необходимо направить заявку и эскизный проект на адрес электронной почты: leto.yakutia@gmail.com; не позднее 6 ноября 2020 года.

По итогам заседания будет выявлены 4 победителя фестиваля, которые получат призовой фонд в размере 30 000 рублей. Также с авторами эскизных проектов будут заключены Договора подряда на изготовление и установку арт-объекта в п. Кангалассы в размере 70 000 рублей.

Решение жюри будет опубликовано на странице социальной сети instagram — @letoyakutia и на сайте Управления Центр компетенций по вопросам городской среды “LETO” www.letoyakutia.ru не позднее 10 ноября 2020 года.

СПРАВКА:

Лендарт — это художественная деятельность, объектом которой является реальный пейзаж, фрагмент природной среды. Произведения этого типа появились в искусстве в 1960-х годах, а бурное развитие пришелся на 1970-е годы. Это были разные по масштабу и характеру проекты, долговечные монументальные, иногда достигали нескольких километров или такие, что нуждались в масштабных земельных работах, или композиции, которые существовали лишь одно мгновение, уничтожают ветром или приливом.