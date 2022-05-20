В Якутии пройдет Всероссийская акция “Международный день соседей”

27 мая этого года в рамках реализации федерального партийного проекта «Школа грамотного потребителя» совместно с Министерством строительства и жилищно – коммунального хозяйства Российской Федерации планируется проведение VIII Всероссийской акции «Международный день соседей». Напомним, что в 2015 – 2021 годах в акции приняли участие свыше 2 миллионов человек из 85 субъектов страны, мероприятия также проходят в рамках реализации нового мобилизационного партийного проекта «Жители МКД». Во многих городах соседи сначала облагораживают свои дворы, например, высаживают цветы на клумбах, делают необычные арт-объекты, а потом уже отдыхают, устраивают различные конкурсы для детей, флешмобы, помимо прочего в рамках Дня соседей проводятся и просветительские, обучающие мероприятия. В связи с организационными моментами данной акции, 18 мая в Региональном исполнительном комитете Якутского регионального отделения партии «Единая Россия» состоялось рабочее совещание с участием руководителя РИК ЯРО ВПП «Единая Россия» Руслана Платонова, регионального координатора федерального партийного проекта «Школа грамотного потребителя» Леонида Шибаева, председателя комитета по земельным отношениям, природным ресурсам и экологии Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) Сахамина Афанасьева, заместителя руководителя фракции Всероссийской политической партии «Единая Россия» в Государственном Собрании (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия), регионального координатора федерального партийного проекта «Городская среда» Дмитрия Семенова, исполнительного секретаря Якутского местного отделения ЯРО ВПП «Единая Россия» Михаила Юмаева и представителей других заинтересованных ведомств и учреждений. Обсудив возникшие предложения и задачи, стороны договорились провести акцию «Международный день соседей» в республике и привлечь больше представителей из сфер, интересных для жителей многоквартирных домов, организовать встречу с ними для дальнейшего сотрудничества и решения насущных проблем и вопросов.