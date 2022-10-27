В Якутии пройдет спартакиада молодежи

В столице республики с 8 по 10 декабря текущего года будет проведена финальная часть республиканской спартакиады молодежи на призы имени добровольческого отряда «Боотур». О вопросах организации и проведения мероприятия речь шла на заседании у заместителя председателя правительства Сергея МЕСТНИКОВА.

Как отметил глава Якутии Айсен НИКОЛАЕВ в своем Послании, ценности настоящего патриотизма и духовной культуры должны стать основой жизненного успеха молодого поколения.

По словам вице-премьера, глава поставил задачу – вовлечь большое количество молодежи республики в спортивные, культурные и другие мероприятия для популяризации здорового образа жизни, истинных духовно-нравственных ценностей нашей страны.

Спартакиада молодежи пройдет в два этапа. 1 этап – отборочные улусные соревнования молодежных команд между сельскими поселениями и пригородами г. Якутска состоятся с 29 октября по 27 ноября. 2 этап – финал по 5 зачетным видам спорта проведут с 8 по 10 декабря.

В программу спартакиады включены баскетбол, пулевая стрельба «Куропатка», национальные настольные игры хабылык и хаамыска, военизированная эстафета, перетягивание каната.

В соревнованиях участвует молодежь в возрасте от 18 до 35 лет. В каждой команде будет 11 человек и 3 тренера-представителя.

Подводя итоги обсуждения, Сергей Местников поручил ответственным ведомствам оперативно решить организационно-технические вопросы, в частности согласования места, площадок проведения финальной части спартакиады, привлечения волонтеров в подготовке и проведении соревнований, обеспечения безопасности и медицинского сопровождения.

Напомним, формирование «Боотур» — первый крупный добровольческий отряд якутян для участия в специальной военной операции.