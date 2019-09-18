В Якутии пройдет штабная тренировка по гражданской обороне

17 сентября первый заместитель председателя правительства Якутии Алексей КОЛОДЕЗНИКОВ провел заседание комиссии РС(Я) по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.

На заседании рассмотрен вопрос подготовки и организации территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, исполнительными органами государственной власти РС(Я), органами местного самоуправления и организациями мероприятий, проводимых в ходе штабной тренировки по гражданской обороне (ГО) на территории РС(Я).

Первый вице-премьер Алексей Колодезников указал к штабной тренировке по гражданской обороне привлечь спасательные службы РС(Я) для решения задач в области гражданской обороны и защиты населения, комиссию по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности РС(Я), органы местного самоуправления республики, организации, отнесенные к категориям по гражданской обороне, организации, эксплуатирующие опасные производственные объекты, гидротехнические сооружения, силы гражданской обороны всех уровней.

О постановке задач штабной тренировки по ГО на заседании информацию представил врио начальника главного управления МЧС России по РС(Я) Николай ИВАНОВ. О требованиях организационных указаний по подготовке и проведению штабной тренировки по ГО выступил заместитель начальника Главного управления МЧС России по РС(Я) Роман ПЛАТОНОВ. О ходе подготовки исполнительных органов государственной власти РС(Я) к проведению штабной тренировки по гражданской обороне доложил и.о председателя Государственного комитета по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения РС(Я) Иннокентий АНДРОСОВ.

Подводя итоги совещания, Алексей Колодезников, в частности, поручил в целях контроля за проведением штабной тренировки в муниципальных образованиях республики создать при Правительстве РС(Я) рабочую группу по контролю выполнения мероприятий гражданской обороны в органах местного самоуправления, уточнить порядок финансового и материально-технического обеспечения выполнения мероприятий по ГО, организовать проверку систем связи и оповещения ГО.