В Якутии пройдет отчёт правительства

В Якутии отчёт правительства перед населением планируется провести преимущественно в очном формате

Традиционный отчёт правительства Якутии перед населением планируется провести преимущественно в очном формате с учетом эпидемиологической ситуации в регионе. Об этом сообщил Председатель Правительства Якутии Андрей Тарасенко во время установочного совещания.

«В этом году принято решение провести отчёт об итогах работы правительства за 2021 год в очном формате, при этом, безусловно, будем исходить из эпидемиологической ситуации в населённых пунктах. Согласно задачам по развитию механизмов взаимодействия с населением, поставленным главой республики Айсеном Николаевым, мы продолжим эту эффективную практику. Первые группы начнут работу уже в феврале т.г.», — сказал Андрей Тарасенко.

В этом году отчёт правительства стартует с прямого эфира на телеканале НВК «Саха». Председатель Правительства обсудил с участниками совещания составы и графики выездов рабочих групп в районы республики.

Напомним, что практика проведения отчётов исполнительных органов государственной власти перед населением уникальна и применяется с 1998 года только в Якутии. В 2020-м и 2021-м годах из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции отчёт правительства в республике был проведён в режиме видеоконференцсвязи.

Во время ежегодных отчётов правительства поступает в среднем 3 тыс. вопросов и предложений от населения. Информация принимается в работу органами власти разных уровней.

При очном проведении отчётов охват муниципальных образований составлял 95-100%, при этом доведение информации до населения активно ведется через средства массовой информации. Напомним, что на официальном информационном портале региона по вкладке — https://otchet2020.sakha.gov.ru/ будет размещена информация о проводимых мероприятиях.