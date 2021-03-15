В Якутии пройдет общественное обсуждение поправок в закон о занятости

Предложения будут учтены при подготовке к рассмотрению законопроекта во втором чтении.

Обсуждение пройдет во всех субъектах РФ на площадках «Единой России». В нем примут участие депутаты от партии всех уровней, представители профсоюзов и эксперты, сообщил первый заместитель руководителя фракции партии Андрей Исаев.

«Мы ожидаем, что из регионов поступят предложения о дополнительных мерах поддержки отдельных категорий населения. Речь идет, прежде всего, о защите интересов молодых специалистов, инвалидов, лиц предпенсионного возраста. Кроме того, в пакете поправок могут появиться нормы о материальном стимулировании работодателей, которые принимают на работу социально уязвимые категории граждан. Такое поручение, напомню, правительству дал президент Владимир Путин», — сообщил Андрей Исаев.

Напомним, 18 февраля «Единая Россия» внесла в Госдуму поправки в закон о занятости. Подготовить изменения ранее поручил Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев.

Документ предусматривает передачу полномочий региональных центров занятости на федеральный уровень. Это позволит создать единую для всей страны систему и перейти от внешней трудовой миграции к внутренней — то есть, работу будут получать в первую очередь жители России, а не приезжие. Также, в случае принятия закона, большинство вопросов в сфере занятости можно будет решать дистанционно.

На встрече с президентом Владимиром Путиным руководитель фракции «Единой России» в Госдуме Сергей Неверов назвал поправки в закон о занятости приоритетом в работе фракции. Глава государства поручил партии проработать вопрос определения стандартов центров занятости на федеральном уровне вместе с Правительством.

В Якутии также пройдет общественное обсуждение поправок в закон о занятости. Об это рассказала народный депутат ГосСобрания (Ил Тумэн) РС (Я), член Комитета по здравоохранению, социальной защите, труду и занятости Мария Христофорова:

«Поправки в закон о занятости, определение дополнительных мер поддержки различных категорий населения должны быть приняты, ведь, в первую очередь, под защитой должны находиться интересы тех, кто сам себя защитить не может. Это молодые специалисты – вчерашние студенты, люди с инвалидностью, которых крайне неохотно принимают на работу, и лица предпенсионного возраста.

В обсуждение необходимо привлечь все заинтересованные стороны: исполнительную власть, профсоюзы и экспертов различных уровней. Моментов, которые требуют тщательной проработки, более чем достаточно.

Трудовое законодательство должно защищать интересы не только работников, так и работодателей, и нужно понимать, что необходимо учесть интересы и тех, и других. Плюс к этому, новые поправки должны опираться на интересы конкретных регионов, стимулировать в них рост уровня занятости, учитывая общие для всех проблемные моменты. То есть мы не должны ставить во главу угла только лишь борьбу в стране с безработицей. И конечно же, этот закон должен быть принят с учётом специфики ДФО, в том числе Арктических территорий».