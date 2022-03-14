В Якутии пройдет конкурс анимации

Республиканский конкурс анимации «Моя профессия — креатив. Анимация» проводится с 1 по 26 марта 2022 года в рамках молодежного фестиваля MUUS uSTAR 2022. ТВОЯ ИСТОРИЯ. Победители конкурса будут награждаться 26 марта на главной сцене фестиваля РЦСП СК РС (Я) «Триумф». Организатором конкурса выступает АО «Корпорация развития РС(Я)».

Всю информацию о Фестивале можно узнать на сайте muusustar.ru

Источник: Оргкомитет

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