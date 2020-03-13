В Якутии пройдет Форум-фестиваль агропрофилированных школ

27– 28 марта Якутская государственная сельскохозяйственная академия проводит Форум-фестиваль агропрофилированных школ.

В рамках форума-фестиваля пройдут следующие мероприятия:

— Дистанционная школа для старшеклассников «Моя первая профессия» (очный практический этап) с 24 по 28.03.2020г. по окончании курса выдается свидетельство о профессии рабочего: повар, оленевод, официант, кондитер, садовник, парикмахер, сварщик дуговой сварки, слесарь по КИПиА, визажист, вальщик леса.

— II весенняя сессия Малой биолого-технологической академии «AgroScience» пройдет 25-27.03.2020г. на базе Агротехнологического факультета. Ребята смогут погрузиться в интереснейший мир науки и практики на увлекательных занятиях по биотехнологии, генетике и селекции животных, технологии содержания и разведения животных, технологии переработки продукции животноводства

— Выставка–ярмарка агрошкол. Пройдет 27-28.03.2020г. в учебно-физкультурном корпусе и направлена на распространение положительного практического опыта производственной и хозяйственной деятельности агрошкол с организацией продажи для жителей города Якутска продукции (мясо-молочная продукция, заготовки, продукция из дикоросов, изделия декоративно-прикладного искусства и др.)

— Наука+. (Дни открытых дверей факультетов). Пройдет 27.03.2020г. в учебно-физкультурном корпусе. Факультеты, колледж и Октемский филиал академии представят образовательные и научные проекты для широкой аудитории. Для учащихся агрошкол будет организована профессионально-ориентационная работа. Педагоги и учащиеся агрошкол смогут ознакомиться с научно-исследовательскими направлениями академии, получить консультации и установить деловые связи.

— Мастер-классы (консультации). Состоится 27.03.2020г в актовом зале нового корпуса академии. Ученые и преподаватели представят для учителей (руководителей учебно-исследовательских проектов школьников) возможные или проектные темы для исследовательских проектов учащихся. Организуют индивидуальные консультации для педагогов и школьников по отраслям сельского хозяйства.

— Подписание соглашений о сотрудничестве (27.03.2020г.) между агрошколами республики и научно-педагогическими работниками и профессорско-преподавательским составом Якутской ГСХА по вопросам научного руководства над образовательными инновационными проектами агрошкол и учебно-исследовательскими проектами школьников агрошкол.

Место проведения: г. Якутск, Сергеляхское ш. 3 км., д. 3 Якутская ГСХА