В Якутии пройдет Фестиваль науки «NAUKA 0+»

Фестиваль науки пройдет 11-13 декабря 2020 года. Мероприятие состоится в седьмой раз в республике и пройдет в онлайн-формате, передает пресс-служба министерства образования и науки республики.

В течение трех дней на площадке SKILLOMETER (скилл-платформа профориентации) будут организованы более 250 мероприятий. Посетить Фестиваль науки могут все желающие, участие бесплатное.

По программе участники смогут в онлайн режиме посетить экспозиции инновационных достижений, совершат познавательные экскурсии по научным лабораториям, станут участниками проводимых научных опытов, примут участие в лекциях ведущих ученых Якутии, интеллектуальных играх,мастер-классах.

Региональным оператором фестиваля выступает Северо-Восточный федеральный университет имени М.К.Аммосова, где задействованы все учебные и научные подразделения — институты, факультеты, научно-исследовательские лаборатории, музеи, филиалы, колледжи и др.

Наряду с оператором, соорганизаторами выступают Федеральный исследовательский центр «ЯНЦ СО РАН», РРЦ «Юные якутяне», ведущие научные, образовательные и культурные учреждения республики.

Основной девиз Фестиваля — «Прикоснись к науке!». Отсюда и задача — в простой и интересной форме рассказать о достижениях науки и познакомить с интересными исследованиями. Любой желающий сможет задать вопросы по своей теме и получить ответы от лекторов и спикеров фестиваля.

Всероссийский фестиваль науки NAUKA 0+ — один из самых масштабных социальных проектов в области популяризации науки. Его цель — понятным и доступным языком рассказать обществу о том, чем занимаются ученые, продемонстрировать динамичное развитие науки, техники и технологий, привлечь талантливую молодежь в систему высшего образования на наукоемкие направления подготовки.

Первый в России Фестиваль науки прошел в МГУ в 2006 году. Сегодня география мероприятия охватывает все регионы России. В Якутии проводится с 2013 года.

Подробно с программой можно ознакомиться здесь: www.festnauki.s-vfu.ru