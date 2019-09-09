В Якутии пройдет день подружейной собаки

15 сентября 2019 года (воскресенье) с 12.00ч. в угодье охотничьего клуба «Байанай» проводится ДЕНЬ ПОДРУЖЕЙНОЙ СОБАКИ!

Данное мероприятие организовывается при поддержке Якутской республиканской ассоциации собаководов (ЯРАС), ЦП Союза обществ охотников и рыболовов РС(Я), Регионального клуба любителей охотничьих собак «Байанай».

Проведение Дня подружейной собаки направлено на развитие и популяризацию охотничьего собаководства Якутии, обмен опытом и изучение методов полевой подготовки собак.

В рамках Дня подружейной собаки будет организовано тестирование собак:

— на отношение к выстрелу

— на розыск птицы

— на подачу птицы с суши

— на подачу утки с воды

По итогам тестирования будут определены победители и призеры, отдельно по следующим группам:

— ретриверы

— легавые

— спаниели

Участие в тестировании откроет владельцам охотничьих собак новые возможности и позволит им достичь более высоких результатов в работе со своей собакой.

А также, в программе:

— конкурсы

— душевная тусовка

— показательные выступления

— общение с кинологами

Приглашаем всех владельцев спаниелей, ретриверов и легавых. Приходите поучаствовать со своим питомцами, попробовать их в полевых условиях или просто хорошо провести время.

Приходите семьями!

Место проведения: Маганский тракт, 4 км (питомник » Байанай»)

Телефоны для справок: с.т. 89142737101 (Ольга Калачикова-Яковлева)