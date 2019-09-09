В Якутии пройдет день подружейной собаки
15 сентября 2019 года (воскресенье) с 12.00ч. в угодье охотничьего клуба «Байанай» проводится ДЕНЬ ПОДРУЖЕЙНОЙ СОБАКИ!
Данное мероприятие организовывается при поддержке Якутской республиканской ассоциации собаководов (ЯРАС), ЦП Союза обществ охотников и рыболовов РС(Я), Регионального клуба любителей охотничьих собак «Байанай».
Проведение Дня подружейной собаки направлено на развитие и популяризацию охотничьего собаководства Якутии, обмен опытом и изучение методов полевой подготовки собак.
В рамках Дня подружейной собаки будет организовано тестирование собак:
— на отношение к выстрелу
— на розыск птицы
— на подачу птицы с суши
— на подачу утки с воды
По итогам тестирования будут определены победители и призеры, отдельно по следующим группам:
— ретриверы
— легавые
— спаниели
Участие в тестировании откроет владельцам охотничьих собак новые возможности и позволит им достичь более высоких результатов в работе со своей собакой.
А также, в программе:
— конкурсы
— душевная тусовка
— показательные выступления
— общение с кинологами
Приглашаем всех владельцев спаниелей, ретриверов и легавых. Приходите поучаствовать со своим питомцами, попробовать их в полевых условиях или просто хорошо провести время.
Приходите семьями!
Место проведения: Маганский тракт, 4 км (питомник » Байанай»)
Телефоны для справок: с.т. 89142737101 (Ольга Калачикова-Яковлева)
Whatsapp +7 (999) 174-67-82