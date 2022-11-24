24.11.2022
17:54
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Красота & Здоровье

В Якутии пройдет декада борьбы со СПИДом

Минздрав  Якутии совместно  с Управлением Роспотребнадзора организуют Декаду, приуроченную  Всемирному дню борьбы со СПИДом.

   Специалисты Центра по профилактике и борьбе со СПИД оценивают ситуацию в этой сфере как напряженную. Главный врач центра СПИД Дмитрий Сергин сообщил, что ежегодно в республике регистрируются новые случаи, на диспансерном наблюдении состоит более 1000 человек. Он также отметил, что при своевременном выявлении и лечении ВИЧ/СПИДа, у человека значительно улучшается качество жизни, при этом он находится под постоянным наблюдением специалистов Центра СПИД.

    С целью повышения информированности жителей Якутии о проблемах распространения ВИЧ/СПИДа, для формирования ценностного и ответственного отношения к своему здоровью, медицинские учреждения ежегодно проводят мероприятия, приуроченные  Декаде Всемирного дня борьбы со СПИДом.

«Сегодня  необходимо повышать информированность населения  об этой проблеме, вовлекать всех в активную работу по ВИЧ-профилактике, пропагандировать здоровый и безопасный образа жизни. И для этого мы объединяем усилия органов государственной власти и местного самоуправления, многих учреждений, общественных организаций», — сообщила главный эпидемиолог Минздрава Марианна Данилова.

   В этом году Декада стартует с 30 ноября по 09 декабря в рамках проведения  очередной Всероссийской акции «Стоп ВИЧ/СПИД» под девизом: «Время для равенства!».

   01 декабря в Якутске будет включена красная подсветка телебашни – это цвет красной ленточки — символа борьбы с ВИЧ/СПИДом.

Центром СПИД запланировано экспресс-тестирование на ВИЧ — инфекцию  якутян   в общественных местах, тестирование студентов и преподавателей  на «Ярмарке здоровья»  в  СВФУ. Будут проведены тематические лекции, семинары для населения, Школы практического врача и пациента. В этом году для профилактических  мероприятий привлечены ЯРО общероссийская общественная организация Российский «Красный крест» и ЯРО «Волонтеры – медики». Они окажут помощь в экспресс — тестировании  и  проведении различных интеллектуально-образовательных игр для школьников и молодежи. Также тестирование на ВИЧ – инфекцию  можно будет пройти в филиалах Центра Спид в городах Мирный и Алдан, бригады врачей выедут в Чурапчинский, Алданский районы и г. Нерюнгри.

 Для  самих медиков организуются обучающие семинары  по профилактике аварийных ситуаций на рабочем месте, организации серологического скрининга на ВИЧ – инфекцию и кодировки направлений на лабораторное исследование.

Фото: пресс-службы
Источник: Пресс служба Минздрава РС (Я)

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