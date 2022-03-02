В Якутии пройдет благотворительная акция «Женщины Якутии – многодетным семьям»

С 1 по 4 марта в Якутске пройдет XV Съезд женщин Якутии «Женщины Якутии за устойчивое развитие Дальнего Востока и Арктики» и II Дальневосточный женский форум, приуроченные к 100-летию образования Якутской АССР и Году Матери в Якутии.

Всего в мероприятиях, организованных в очном и дистанционном форматах, примут участие 500 делегатов. Среди них женщины-активистки из всех районов республики, руководители и члены женсоветов, лидеры общественных женских организаций, участницы из дальневосточных регионов и других субъектов Российской Федерации, зарубежных стран.

Делегаты и участники мероприятий обсудят ключевые вопросы развития Дальнего Востока и Якутии, касающиеся реализации национальных проектов и связанных с ними социальных инициатив женщин, в том числе по вопросам создания благоприятных условий для роста рождаемости, поддержки материнства, занятости женщин, обеспечения качественно нового уровня здравоохранения, благоприятной окружающей среды, женского предпринимательства.

В рамках Плана мероприятий юбилейного Съезда и Форума с 1 по 31марта 2022 г. в муниципальных районах и городских округах республики стартует благотворительная акция «Женщины Якутии – многодетным семьям», организованная Общественным движением «Союз женских организаций Республики Саха (Якутия)» при поддержке Министерства труда и социального развития РС (Я), с участием делегатов XV съезда женщин Якутии и Дальневосточного женского форума из числа представителей общественных женских организаций.

Формат благотворительной акции направлен на оказание адресной помощи многодетным семьям Якутии, в том числе особо нуждающимся в социальной поддержке семьям, воспитывающим трех и более детей.