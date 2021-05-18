В Якутии пройдет акция «Сила книги»

27 мая, в рамках Общероссийского дня библиотек, Национальная библиотека Якутии организует III республиканскую сетевую акцию «Сила Книги».

Акция в этом году состоится под эгидой #ПервыеОткрытия и будет посвящена Году науки и технологий в России. В связи с эпидемиологической ситуацией, мероприятие пройдет в онлайн формате. Во всех библиотеках республики в единый день, 27 мая, на онлайн-платформах выступят деятели науки, представители научного сообщества и исследователи. Они прочтут отрывок из своих любимых книг.

Героем в Национальной библиотеке РС (Я) выступит Евгений Николаевич ПОПОВ — ведущий эксперт лаборатории биотехнологии технопарка “Якутия”, генеральный директор ООО «Ксенос». Он в прямом эфире на платформах Instagram, YouTube и Zoom прочтет отрывок из книги писателя-фантаста Яна Вайсса «Нам было его жаль…»

Масштабная акция “Сила книги” берет начало с 2019 года. В 2019 г. в качестве чтецов выступили представители государственной власти республики и муниципальных органов власти и прочли вслух отрывки из своих любимых произведений. Героями стали глава Якутии Айсен НИКОЛАЕВ, председатель Госсобрания Петр ГОГОЛЕВ, заместитель председателя правительства РС (Я) Ольга БАЛАБКИНА и другие. В 2020 году героем акции выступил доктор медицинских наук, Заслуженный врач РФ, Отличник здравоохранения РФ и РС (Я), кардиохирург Петр Иванович ЗАХАРОВ.

За два года акция “Сила книги” собрала вокруг себя более 15 тысяч участников. Благодаря акции по итогам 2019 г. Якутия стала победителем Всероссийского конкурса “Самый читающий регион”, в 2020 – “Литературным флагманом России”.