04.04.2021
15:39
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Экология

В Якутии произведена авиаразведка опасностей половодья-2021

Для предупреждения и ликвидации ледовых заторов в период прохождения весеннего половодья 2021 года на реке Лена правительством Якутии организован воздушный мониторинг с привлечением малой авиации.  

Авиационный вылет осуществлялся по территории  Хангаласского, Мегино-Кангаласского, Усть-Алданского, Намского улусов, г. Якутска и устья р. Алдан,  была определены и уточнены параметры  толщины льда. Инструментальное  измерение осуществлялось с применением технологий георадиолокации специалистом Института горного дела Севера им. Н.В. Черского СО РАН.

Результаты полученных измерений будут направлены в Территориальный центр мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций ГБУ РС(Я) «Служба спасения РС(Я)» для уточнения прогноза возможного развития чрезвычайной обстановки.

Фото: ГБУ РС(Я) «Служба спасения РС(Я)»
Источник: ГБУ РС(Я) «Служба спасения РС(Я)»
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