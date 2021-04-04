В Якутии произведена авиаразведка опасностей половодья-2021

Для предупреждения и ликвидации ледовых заторов в период прохождения весеннего половодья 2021 года на реке Лена правительством Якутии организован воздушный мониторинг с привлечением малой авиации.

Авиационный вылет осуществлялся по территории Хангаласского, Мегино-Кангаласского, Усть-Алданского, Намского улусов, г. Якутска и устья р. Алдан, была определены и уточнены параметры толщины льда. Инструментальное измерение осуществлялось с применением технологий георадиолокации специалистом Института горного дела Севера им. Н.В. Черского СО РАН.

Результаты полученных измерений будут направлены в Территориальный центр мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций ГБУ РС(Я) «Служба спасения РС(Я)» для уточнения прогноза возможного развития чрезвычайной обстановки.