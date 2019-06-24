В Якутии произошло землетрясение

24 июня 2019 года утром в оперативно-дежурную смену ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по РС (Я)» поступила информация о том, что в точке с координатами 63°02′ СШ, 37°26′ ВД, приборами учёта зарегистрировано колебание земной коры на глубине 10 км, с магнитудой 3,5 балла по шкале Рихтера 4 балла. Эпицентр землетрясения территориально находился в Томпонском районе, ближайший н.п. северо-восточнее в 42 км от н.п. Теплый-Ключ, Томпонского района.

По информации Единой дежурно-диспетчерской службы Муниципального образования «Томпонский район» и органов управления ТП РСЧС на территории Томпонского района у н.п. Теплый-Ключ жертв и разрушений нет.

Нарушений в целостности конструкций не выявлено, объекты жизнеобеспечения работают в штатном режиме, землетрясение не ощущалось.

Жалоб от населения не поступало.