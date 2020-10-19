В Якутии произошло, возможно, самое нелепое преступление

В половине первого ночи на пульт централизованной охраны ОВО по Нерюнгринскому району поступил сигнал срабатывания сигнализации в торговом центре, куда незамедлительно прибыл наряд группы задержания Росгвардии.

Росгвардейцы во время осмотра объекта на 2-ом этаже в одном из неохраняемых павильонов заметили приоткрытые металлические рольставни.

Сотрудники сразу выбежали на улицу и недалеко от торгового центра задержали молодого человека, подозреваемого в проникновении в павильон.

Установлено, что злоумышленник в рабочее время незаметно проник в помещение магазина одежды и спрятался под стойкой. После закрытия он похитил куртку, толстовку, джинсы, футболку, фотоаппарат и вышел на улицу через входную дверь, запертую на магнитный замок. В это время приборы охранной сигнализации среагировали на ночного визитера. Задержанный житель Нерюнгри доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Похищенное изъято.