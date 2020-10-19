В Якутии произошло, возможно, самое нелепое преступление
В половине первого ночи на пульт централизованной охраны ОВО по Нерюнгринскому району поступил сигнал срабатывания сигнализации в торговом центре, куда незамедлительно прибыл наряд группы задержания Росгвардии.
Росгвардейцы во время осмотра объекта на 2-ом этаже в одном из неохраняемых павильонов заметили приоткрытые металлические рольставни.
Сотрудники сразу выбежали на улицу и недалеко от торгового центра задержали молодого человека, подозреваемого в проникновении в павильон.
Установлено, что злоумышленник в рабочее время незаметно проник в помещение магазина одежды и спрятался под стойкой. После закрытия он похитил куртку, толстовку, джинсы, футболку, фотоаппарат и вышел на улицу через входную дверь, запертую на магнитный замок. В это время приборы охранной сигнализации среагировали на ночного визитера. Задержанный житель Нерюнгри доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Похищенное изъято.
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