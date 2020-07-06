В Якутии произошло трагическое ДТП

В Ленском районе Якутии в результате ДТП погиб 38-летний мужчина. Столкновение автомашин произошло на нерегулируемом перекрестке.

6 июля около 2 часов ночи в п. Пеледуй Ленского района произошло ДТП со смертельным исходом.

По предварительным данным установлено, что 38-летний мужчина, управляя автомобилем «Ниссан Террано», при проезде нерегулируемого перекрестка улиц Центральная и Калинина не предоставил преимущество в движении автомашине «Тойота Ленд Крузер» и совершил с ним столкновение.

В результате аварии водитель «Ниссана» получил травмы несовместимые с жизнью и скончался при транспортировке в медицинское учреждение. В момент происшествия в салоне автомобиля он находился один. Водитель и пассажир «Тойоты не пострадали. Освидетельствование показало, что водитель джипа был трезв.

Стаж вождения погибшего мужчины составлял 13 лет.

Для установления всех причин и обстоятельств трагедии материалы переданы в следственные органы.

Госавтоинспекция обращает особое внимание водителей на правила проезда перекрестков, а так же въезды и выезды на прилегающие территории. При совершении маневра «поворот налево» необходимо оценить расстояние приближающегося транспортного средства, его примерную скорость и, только убедившись в безопасности маневра, продолжить движение.