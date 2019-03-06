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Происшествия
6 марта 2019, 20:41
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В Якутии произошло страшное происшествие: Минкультуры проводит проверку

Вчера, 5 марта, на территории Высшей школы музыки РС(Я) трагически оборвалась жизнь ученика 9 класса.

Первый заместитель министра культуры и духовного развития Республики Саха (Якутия) Владислав Левочкин: 

— К большому сожалению, факт имеет место. Министерство культуры и духовного развития выражает глубокие соболезнования родным и близким, одноклассникам и учителям, воспитателям, коллективу Высшей школы музыки. 

5 марта мы с ответственными сотрудниками министерства выехали на место происшествия, переговорили с руководством и членами коллектива. В этот же день мы издали приказ о проведении проверки совместно с работниками Министерства образования и науки. Также, конечно, проводятся следственные мероприятия правоохранительными органами. Ждем результатов, которые смогут прояснить обстоятельства произошедшего.

Почему, казалось бы элитной школе, где со всех уголков Якутии приезжают учиться талантливые дети происходят такие страшные происшествия? ВШМ не раз становится объектом нелицеприятных скандалов, но такой трагедии никто явно не ожидал.

Источник: http://aartyk.ru/proisshestviya/minkultury-yakutii-provodit-proverku-po-proizoshedshemu-incidentu-v-vshm/
Если вы стали очевидцем интересного события или происшествия, присылайте фото и видео на Whatsapp +7 (999) 174-67-82
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