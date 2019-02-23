В Якутии произошло страшное ДТП

Авария со смертельным исходом произошла в 18:45 в п. Эльдикан. Водитель автомобиля Тойота Ланд Крузер 200, двигаясь по ул. Рабочая, не выдержал безопасную скорость, обеспечивающую постоянный контроль за движением транспортного средства, не справился с управлением, вследствие чего джип съехал с дорожного полотна и врезался в многоквартирный жилой дом.

В результате ДТП мужчины 1987 и 1974 года рождения, находившиеся в салоне Тойоты, от полученных травм скончались на месте происшествия. Водитель с травмами головы и переломом рёбер госпитализирован в местную больницу. Освидетельствование не выявило у автомобилиста факта употребления алкогольных напитков.

Местом ДТП является прямой участок дороги.

Для установления всех причин и обстоятельств материалы переданы в следственные органы.

Превышение скорости является одной из наиболее распространённых причин возникновения дорожно-транспортных происшествий. При выборе скорости движения необходимо учитывать ограничения скорости, установленные Правилами дорожного движения, а также интенсивность движения, обзорность дороги, особенности и состояние транспортного средства и перевозимого им груза, дорожные, метеорологические условия и другие факторы, снижающие прозрачность атмосферы и влияющие на видимость дороги в направлении движения.

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