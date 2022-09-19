19.09.2022
12:42
954

Происшествия

В Якутии произошло смертельное ДТП

В Алданском районе Якутии произошло смертельное ДТП с участием грузовика и погрузчика.
Погиб 33-летний водитель погрузчика.

Днем 17 сентября на 521 километре федеральной автодороги «Лена» произошло ДТП с погибшим, сообщает пресс-служба ГИБДД Якутии.

25-летний водитель на грузовом автомобиле DAF превысил скорость, не выдержал безопасную дистанцию и столкнулся с впереди едущим погрузчиком.

В результате аварии 33-летний водитель погрузчика от полученных травм скончался на месте происшествия. Водителя грузовика и его 58-летнего пассажира увезли в Алданскую центральную больницу. Водителя позже госпитализировали в травматологическое отделение с травмой головы, пассажиру диагностированы ушибы и назначено амбулаторное лечение.

Водитель погрузчика имел водительское удостоверение тракториста-машиниста. К административной ответственности в течение года за нарушение ПДД не привлекался.

Водительского удостоверения у водителя грузовика при себе не было. Из-за того, что он после ДТП находился в бессознательном состоянии, освидетельствование на состояние алкогольного опьянения на месте происшествия не проводилось. В больнице отобрали пробы крови для проведения химико-токсикологического исследования.

Все обстоятельства и причины ДТП установит следствие.

Фото: пресс-службы
Источник: пресс-служба ГИБДД Якутии

Добавить комментарий

Заполните все поля и подтвердите номер телефона

Подтвердить смс Подтвердить Телефон подтвержден, вы можете отправить комментарий!

Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх