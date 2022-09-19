В Якутии произошло смертельное ДТП
В Алданском районе Якутии произошло смертельное ДТП с участием грузовика и погрузчика.
Погиб 33-летний водитель погрузчика.
Днем 17 сентября на 521 километре федеральной автодороги «Лена» произошло ДТП с погибшим, сообщает пресс-служба ГИБДД Якутии.
25-летний водитель на грузовом автомобиле DAF превысил скорость, не выдержал безопасную дистанцию и столкнулся с впереди едущим погрузчиком.
В результате аварии 33-летний водитель погрузчика от полученных травм скончался на месте происшествия. Водителя грузовика и его 58-летнего пассажира увезли в Алданскую центральную больницу. Водителя позже госпитализировали в травматологическое отделение с травмой головы, пассажиру диагностированы ушибы и назначено амбулаторное лечение.
Водитель погрузчика имел водительское удостоверение тракториста-машиниста. К административной ответственности в течение года за нарушение ПДД не привлекался.
Водительского удостоверения у водителя грузовика при себе не было. Из-за того, что он после ДТП находился в бессознательном состоянии, освидетельствование на состояние алкогольного опьянения на месте происшествия не проводилось. В больнице отобрали пробы крови для проведения химико-токсикологического исследования.
Все обстоятельства и причины ДТП установит следствие.
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