В Якутии произошло смертельное ДТП

4 декабря около 11 ч.30 мин. на 579-м километре федеральной автодороги «Лена» произошло ДТП со смертельным исходом.

Предварительно установлено, что 30-летний водитель, управляя грузовым самосвалом «Шансхи», не выбрал безопасную скорость, не учел дорожные и метеорологические условия и совершил наезд на стоящий автомобиль «Тойота Хайлюкс», который от удара отбросило на стоящий впереди грузовой автомобиль «Скания». В момент аварии между стоящим большегрузом и внедорожником находилась 46-летняя женщина, которая от полученных травм скончалась на месте ДТП до приезда скорой помощи.

В ходе разбирательства на месте происшествия, предварительно, было установлено, что грузовая «Скания» остановилась на федеральной автодороге из-за поломки другого самосвала. Пока грузовики стояли на проезжей части, с первой стоящей «Сканией» столкнулась автомашина «Тойота Ланд Крузер», следовавшая во встречном направлении: в этом ДТП никто не пострадал. Для выяснения причин поломки и помощи к месту происшествия на автомобиле «Тойота Хайлюкс подъехали другие сотрудники предприятия, где работают большегрузы. Специалисты вышли из машины для осмотра и оценки ситуации, в этот момент и произошло столкновение.

По словам участников и свидетелей ДТП, до рокового столкновения на месте первого происшествия были выставлены знаки аварийной остановки. В момент аварии на ФАД «Лена» отмечалась поземка, шел небольшой снег.

Все обстоятельства и причины происшествия предстоит установить следствию.

Госавтоинспекция напоминает: при вынужденной остановке водителям необходимо выставить знак аварийной остановки, включить аварийные световые сигналы автомобиля, а при выходе на проезжую часть необходимо надеть жилет со световозвращающими полосами.