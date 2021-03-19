В Якутии произошло смертельное ДТП

В Нерюнгринском районе произошло ДТП со смертельным исходом.

Один человек погиб, трое получили различные травмы

19 марта около 8 часов утра на 374 км. ФАД А-360 «Лена» произошло ДТП со смертельным исходом. По предварительным данным установлено, что женщина 1996 года рождения, управляя автомобилем NISSAN TIIDA LATIO, не выбрала скорость, обеспечивающую возможность постоянного контроля за движением транспортного средства, совершила выезд на сторону дороги, предназначенную для встречного движения, в результате чего, совершила столкновение с автомобилем HYUNDAI CRETA.

В момент аварии в салоне NISSAN находились два пассажира, один из которых получил травмы несовместимые с жизнью. Водитель с тяжелыми травмами доставлена в реанимацию. Второй пассажир и водитель HYUNDAI с различными травмами госпитализированы в местную больницу.

Для установления всех причин и обстоятельств трагедии материалы переданы в следственные органы.

Госавтоинспекция напоминает, что неправильный выбор скорости движения, а также превышение установленного скоростного режима являются наиболее частыми причинами совершения дорожных аварий. Двигаясь на высокой скорости, водитель лишает себя возможности вовремя среагировать на внезапно возникшую опасность. Кроме того, ДТП, совершенные по причине превышения скорости, отличаются высокой тяжестью последствий для участников автоаварий.