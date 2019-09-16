16.09.2019
11:17
67
Происшествия
В Якутии произошло смертельное ДТП
14 сентября около 9 часов вечера в дежурную часть ОМВД России по Оймяконскому району поступило телефонное сообщение о том, что в лесу лежит опрокинутый грузовик.
По предварительным данным установлено, что 52-летний мужчина, управляя автомобилем «ГАЗ-66», не справился с управлением при переправе через ручей и допустил опрокидывание транспорта на бок.
В результате ДТП водитель от полученных травм скончался на месте происшествия. Двое мужчин, находившиеся в салоне авто, не пострадали.
Местом ДТП является ручей, расположенный в лесной дороге рядом с п. Маршальский. В момент автоаварии шел дождь.
Для установления причин и подробных обстоятельств проводится проверка. Материалы переданы в следственные органы.
Фото: Управление ГИБДД МВД по Республике Саха (Якутия).
Источник: Управление ГИБДД МВД по Республике Саха (Якутия).
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