В Якутии произошло смертельное ДТП

14 сентября около 9 часов вечера в дежурную часть ОМВД России по Оймяконскому району поступило телефонное сообщение о том, что в лесу лежит опрокинутый грузовик.

По предварительным данным установлено, что 52-летний мужчина, управляя автомобилем «ГАЗ-66», не справился с управлением при переправе через ручей и допустил опрокидывание транспорта на бок.

В результате ДТП водитель от полученных травм скончался на месте происшествия. Двое мужчин, находившиеся в салоне авто, не пострадали.

Местом ДТП является ручей, расположенный в лесной дороге рядом с п. Маршальский. В момент автоаварии шел дождь.

Для установления причин и подробных обстоятельств проводится проверка. Материалы переданы в следственные органы.