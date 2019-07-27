В Якутии произошло смертельное ДТП

26 июля около 23 часов 45 минут в дежурную часть ОМВД России по Мегино-Кангаласскому району поступило телефонное сообщение от жителя г. Нерюнгри о том, что на 1118-м километре федеральной автодороги «Лена» произошло ДТП — наезд на пешехода.

В ходе проверки сообщения было установлено, что около 23 часов 30 минут водитель 1970 г.р., управляя автомашиной КамАЗ-6520 с прицепом, совершил наезд ( удар пришелся бортом прицепа) на стоящего на проезжей части пешехода. От полученных в результате ДТП травм 51-летний мужчина скончался на месте происшествия до приезда скорой помощи.

О случившемся в полицию сообщил сам водитель. Как пояснил последний, он следовал в г. Нерюнгри с грузом 20 тонн (вез черный металл). Пешехода прямо на проезжей части в темноте увидел лишь в последний момент, когда предотвратить наезд уже было невозможно. Участок дороги, где произошло ДТП, находится в 38-ми километрах от районного центра, не освещен.

В ходе осмотра на месте происшествия следственно-оперативной группой у погибшего пешехода при себе был обнаружен пакет, внутри которого находилась разбитая бутылка водки. Был ли мужчина в момент аварии в состоянии опьянения, установит экспертиза. Следует отметить и то, что у пешехода отсутствовали световозвращающие элементы, которые в подобной ситуации могли спасти ему жизнь: в свете фар водитель смог бы заметить человека на дороге за сотни метров и успел бы принять меры для торможения или полной остановки транспортного средства.

Водитель большегруза был трезв, документы на автомобиль и груз у него в порядке.

По факту ДТП проводится проверка.

Госавтоинспекция напоминает: пешеходы в темное время суток должны использовать при движении по дорогам вне населенных пунктов световозвращающие элементы, чтобы повысить свою видимость, а, значит, и безопасность. Водителям следует, выходя из транспортных средств, надевать жилеты со световозвращающими полосами при остановках на трассе.