В Якутии произошло «пьяное» ДТП

В Сунтарском улусе Якутии с дороги опрокинулась иномарка. Водитель получил тяжелые травмы головы.

19 июля в 07:20 на 954 км. ФАД «Вилюй» 33-летний мужчина, управляя автомашиной «Тойота Корона», не справился с рулевым управлением и допустил опрокидывание транспортного средства с проезжей части.

В момент аварии в салоне иномарки находились три пассажира. В результате ДТП водитель и один из пассажиров с травмами головы были госпитализированы в местную больницу.

Выяснилось, что мужчины возвращались с рыбалки, где всю ночь, в том числе водитель, распивали спиртные напитки.

Госавтоинспекция обращается ко всем участникам дорожного движения: если вы запланировали выезд на рыбалку, охоту, на природу или же поехали на какое – то праздничное мероприятие помните, что управление транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения влечет за собой непоправимые последствия! От ваших действий можете пострадать не только вы, но и посторонние люди. Воздержитесь от употребления алкоголя, возьмите с собой не пьющего человека с водительским удостоверением, попросите кого – нибудь подвезти и забрать обратно. Кроме того, если вы находитесь в городе, можете воспользоваться услугами таксомоторных служб или «трезвый водитель». На самом деле, вариантов много! К сожалению, до сих пор многие не поняли всю опасность управления транспортом в состоянии опьянения и каждый думает, что никогда не попадет в ДТП после распития алкогольных напитков.