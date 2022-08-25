В Якутии произошло покушение на двойное убийство супругов

Прокуратура г. Мирного поддержала государственное обвинение по уголовному делу о покушении на двойное убийство супругов.

Прокуратура города Мирного поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении 39-летнего ранее судимого местного жителя, который обвинялся в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 105 УК РФ – убийство, то есть умышленное причинение смерти другому человеку, ч. 3 ст. 30 — п. а ч. 2 ст. 105 УК РФ — покушение на убийство 2 лиц, то есть умышленные действия лица, непосредственно направленные на причинение смерти 2 лицам, если при этом преступление не было доведено до конца по независящим от этого лица обстоятельствам.

Уголовное дело расследовано следователем Мирнинского МСО СУ СК РФ по РС(Я). В суде установлено, что в мае 2022 года в ходе совместного распития спиртных напитков в доме потерпевших супругов между ними и подсудимым, находящимися в состоянии алкогольного опьянения, возникла ссора, в результате которой подсудимый нанес удары ножом супругам. От полученных телесных повреждений супруг скончался на месте преступления. Супруга осталась в живых.

Несмотря на версию обвиняемого о неумышленном причинении телесных повреждений, в ходе следствия собраны достаточные доказательства, опровергающее доводы обвиняемого и указывающие на наличие прямого умысла совершения указанных преступлений.

По результатам рассмотрения уголовного дела суд с учетом мнения государственного обвинителя назначил мужчине наказание в виде лишения свободы на срок 13 лет 7 месяцев с ограничением свободы на 1 год с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован сторонами.