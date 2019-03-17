В Якутии произошло опасное ДТП

На место происшествия незамедлительно выехали госинспекторы Таттинской инспекции государственного экологического надзора. Как отмечают госинспекторы, на месте происшествия имеется едкий запах бензина, но визуально разлива нефтепродуктов не обнаружено, об этом будет известно после поднятия машины на дорогу. На месте составлен акт обследования территории, отобраны пробы на содержание нефтепродуктов, идет проверка.