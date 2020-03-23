В Якутии произошло несколько крупных пожаров

Информация о техногенных пожарах, произошедших на территории Республики Саха (Якутия):

22 марта 2020 г. в 00.29 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о том, что горит частный гараж на улице Новгородова в с. Казачье Усть-Янского района. К моменту прибытия пожарно-спасательного подразделения горел гараж открытым огнем по всей площади. В результате пожара огнем поврежден гараж и снегоход по всей площади. Общая площадь 35 кв.м. Причина пожара — несоблюдение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи. Виновное лицо, ущерб устанавливается.

22 марта 2020 г. в 00.40 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о том, что горит бесхозное строение на улице Утесная в п. Чульман Нерюнгринского района. К моменту прибытия пожарно-спасательного подразделения, горело бесхозное строение. В результате пожара огнем повреждено бесхозное строение по всей площади. Общая площадь 250 кв.м. Причина, виновное лицо, ущерб устанавливаются.

22 марта 2020 г. в 13.19 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о том, что горит частный гараж на улице Пристанская в г. Якутске. К моменту прибытия пожарно-спасательного подразделения, из гаража шел черный дым. В результате пожара огнем поврежден второй этаж гаража на общей площади 150 кв.м. Предполагаемая причина — короткое замыкание электропроводки. Виновное лицо, ущерб устанавливаются.

22 марта 2020 г. в 15.00 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о возгорании в 5-ти этажном жилом доме на улице Советская в п. Чульман Нерюнгринского района. К моменту прибытия пожарно-спасательного подразделения, был запах дыма. В результате пожара огнем повреждены пол и холодильник на общей площади 1 кв.м. Предполагаемая причина — короткое замыкание электропроводки холодильник. Виновное лицо, ущерб устанавливаются.

22 марта 2020 г. в 19.48 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о том, что горит бесхозное строение на улице Утесная в п. Чульман Нерюнгринского района. К моменту прибытия пожарно-спасательного подразделения, горело бесхозное здание. В результате пожара огнем повреждено бесхозное строение по всей площади. Общая площадь 150 кв.м. Предполагаемая причина — неосторожное обращение с огнем. Виновное лицо, ущерб устанавливаются.

Главное управление МЧС России по Республике Саха (Якутия) напоминает: соблюдайте правила пожарной безопасности! Не допускайте неосторожного обращения с огнем, детской шалости с огнем, будьте внимательны при использовании электроприборов и электрообогревателей, следите за состоянием электропроводки в ваших домах, квартирах и автомашинах! Не оставляйте детей без присмотра! Соблюдайте правила безопасности при использовании печи, следите за состоянием дымоходов!