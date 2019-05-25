В Якутии произошло два пожара

Информация о техногенных пожарах, произошедших на территории Республики Саха (Якутия):

23 мая 2019 г. в 23.11 на пульт «01» поступило сообщение о том, что горит 2-хэтажное неэксплуатируемое строение в п. Серебряный Бор Нерюнгринского района. К моменту прибытия первого пожарно-спасательного подразделения, через три минуты, горело строение открытым огнем. В результате пожара огнем повреждено строение по всей площади. Общая площадь 380 кв.м. Причина предположительно — неосторожное обращение с огнем. Виновное лицо и ущерб устанавливается.

24 мая 2019 г. на горение мусора осуществлялось 2 выезда: в г. Мирный Мирнинского района на улице Солдатова горение мусора в мусоропроводе на площади 2 кв.м. и в г. Якутске на улице Петра Алексеева горение строительного мусора на площади 10 кв.м. Предполагаемая причина — неосторожное обращение с огнем.

Главное управление МЧС России по Республике Саха (Якутия) напоминает: соблюдайте правила пожарной безопасности! Не допускайте неосторожного обращения с огнем, детской шалости с огнем, будьте внимательны при использовании электроприборов и электрообогревателей, следите за состоянием электропроводки в ваших домах, квартирах и автомашинах! Не оставляйте детей без присмотра! Соблюдайте правила безопасности при использовании печи, следите за состоянием дымоходов!