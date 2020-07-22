В Якутии произошло два ДТП с разницей в полчаса

21 июля в 2 часа дня в дежурную часть ОМВД России по Чурапчинскому району Якутии поступило сообщение о том, что в приемный покой больницы с. Диринг обратился 65-летний мужчина с травмами, полученными в результате ДТП.

В ходе проверки информации выяснилось, что пострадавший получил закрытый перелом плеча, когда управлял трактором: во время движения он не справился с управлением и допустил опрокидывание транспорта.

Освидетельствование показало, что тракторист был трезв, права управления он не имеет.

Спустя полчаса на 203 км. ФАД «Колыма» 32-летняя женщина, управляя автомашиной «Тойота Ист», следуя из Якутска в Таттинский район, не справилась с управлением, вследствие чего иномарка съехала с дорожного полотна и опрокинулась.

В результате ДТП автомобилистка с закрытым переломом плеча и черепно – мозговой травмой была госпитализирована, ее пассажиры — мужчина и 3-летняя девочка, не пострадали. В момент аварии все были пристегнуты, в том числе и ребёнок: она была находилась в детском автокресле.

Выяснилось, что водитель получила право управление транспортными средствами год тому назад, освидетельствование не выявило факта употребления алкогольных напитков. Авария произошла при совершении обгона впереди следовавшего бензовоза.

Госавтоинспекция настоятельно рекомендует всем водителям быть внимательными на дорогах, соблюдать безопасный скоростной режим с учетом дорожных и погодных условий, быть особо осторожными при совершении маневров, на спусках- подъемах, при проезде перекрестков, соблюдать безопасную дистанцию и интервал.