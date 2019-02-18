В Якутии произошло ДТП с разливом нефти

На территории Среднеботуобинского нефтегазоконденсатного месторождения Мирнинского района Якутии произошло ДТП, в результате которого произошла утечка нефти из опрокинувшегося транспорта. Об этом сообщает телеканал «Якутия 24».

Как сообщил телеканалу «Якутия 24» очевидец события, разлив произошел из-за опрокидывания грузового КАМАЗа, который вез нефть для котельной.

«Из клапана вылилось около кубометра жидкости. Она была локализована на территории 24 квадратных метра. Загрязненный грунт собран и отвезен к месту локализации», — говорится в сообщении.

ДТП произошло в 40 километра от села Тас-Юрях Мирнинского района.

Фото: biznes-gazeta.ru