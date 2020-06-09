В Якутии произошло более 20 пожаров

Информация о техногенных пожарах, произошедших на территории Республики Саха (Якутия):

8 июня 2020 г. в 02.09 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре по ул. Горбунова в п. Сангар Кобяйского района. К моменту прибытия пожарно-спасательного подразделения горело строение. В результате пожара огнем поврежден нежилой 2-х этажный дом по всей площади – 150 кв.м. Предполагаемая причина – неосторожное обращение с огнем. Виновное лицо и ущерб устанавливаются.

8 июня 2020 г. в 03.39 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре в нежилом доме по ул. Кирова в п. Сангар Кобяйского района. К моменту прибытия пожарно-спасательного подразделения горела кровля. В результате пожара кровля повреждена огнем на площади 2 кв.м. Предполагаемая причина – неосторожное обращение с огнем. Виновное лицо и ущерб устанавливаются.

8 июня 2020 г. в 04.13 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре по ул. Горбунова в п. Сангар Кобяйского района. К моменту прибытия пожарно-спасательного подразделения горел гараж. В результате пожара гараж поврежден огнем по всей площади – 15 кв.м. Предполагаемая причина – неосторожное обращение с огнем. Виновное лицо и ущерб устанавливаются.

8 июня 2020 г. в 04.16 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о том, что произошел пожар в восьмиквартирном одноэтажном жилом доме по улице 70 лет Октября в г. Томмот Алданского района. К моменту прибытия пожарно-спасательного подразделения горела кровля дома. В результате пожара огнем поврежден дом по всей площади. Общая площадь пожара составила 360 кв.м. Погибших, пострадавших нет. Все жильцы эвакуировались до прибытия пожарных подразделений. Предполагаемая причина пожара, — короткое замыкание электрооборудования. Виновное лицо и ущерб устанавливаются.

8 июня 2020 г. в 05.35 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о том, что произошел пожар в восьмиквартирном одноэтажном жилом доме на улице 70 лет Октября мкр.Синегорье в г.Томмот Алданского района. К моменту прибытия пожарно-спасательного подразделения горела кровля по всей площади и квартира. В результате пожара огнем поврежден дом по всей площади. Общая площадь пожара составила 360 кв.м. Погибших, пострадавших нет. Все жильцы эвакуировались до прибытия пожарных подразделений. Причина, виновное лицо и ущерб устанавливаются.

8 июня 2020 г. в 10.10 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре на частной ферме в с. Налимск Среднеколымского района. К моменту прибытия пожарно-спасательного подразделения из строения шел дым. В результате пожара огнем повреждено здание фермы на площади 4 кв.м. и сено на площади 100 кв.м. Спасены 64 головы крупного рогатого скота. Предполагаемая причина – неосторожное обращение с огнем. Виновное лицо и ущерб устанавливаются.

На 12.00 8 июня 2020 г. в пожарно-спасательную службу поступило 2 сообщения о горении мусора: на ул. Пятилетки в п. Чульман Нерюнгринского района, на ул. Газовиков в мкр. Марха г. Якутск; и 2 сообщения о горении травы: на ул. Гагарина в п. Лебединый Алданского района, на горе в п. Табага г. Якутск. Общая площадь пожаров составила 255 кв.м. Предполагаемая причина во всех случаях – неосторожное обращение с огнем.

8 июня 2020 г. в 09.55 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре в гостинице «Соната» на улице Губина в г.Якутске. К моменту прибытия пожарно-спасательного подразделения из вытяжки был виден дым. В результате пожара огнем повреждена вытяжка на кухне на площади 0,5 кв.м. Причина, предположительно, несоблюдение правил пожарной безопасности эксплуатации печи. Виновник и ущерб устанавливаются.

8 июня 2020 г. в 15.20 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре в частном доме на улице Барахова в с. Харбалах Верхневилюйского района. К моменту прибытия пожарно-спасательного подразделения из строения шел дым. В результате пожара огнем повреждена стена дома на площади на 1 кв.м. Причина, предположительно, короткое замыкание проводки в доме. Виновное лицо – хозяин дома. Ущерб устанавливается.

На 17.00 8 июня 2020 г. в пожарно-спасательную службу поступило 4 сообщения о горении мусора: СОТ «Землямер» по Намцырскому тракту, на улице Кустук по Сергеляхскому шоссе, на ул. Можайского и Пионерского в г. Якутске. А также 2 сообщения о горении травы: по Вилюйскому тракту и в п. Владимировка г. Якутска. Общая площадь пожаров составила 387 кв.м. Предполагаемая причина во всех случаях – неосторожное обращение с огнем.

8 июня 2020 г. в пожарно-спасательную службу поступило заявление о том, что в Ленском районе горел бульдозер. В результате пожара огнем повреждена кабина бульдозера на площади 6 кв.м. Предположительная причина — неисправность в электрооборудовании. Виновное лицо – хозяин. Ущерб устанавливается.

8 июня 2020 г. в 18.05 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре в 2-хэтажном жилом доме на улице Пионерская в г. Якутске. К моменту прибытия пожарно-спасательного подразделения, через пять минут, по внешним признакам ничего не было видно. В результате пожара огнем повреждена стена и потолочное перекрытие в подъезде на общей площади 7 кв.м. Спасен жилой дом. Причина, виновное лицо и ущерб устанавливаются.

8 июня 2020 г. в 20.26 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о том, что горит бесхозное строение на территории промзоны базы УМИТ в п. Светлый Мирнинского района. К моменту прибытия пожарно-спасательного подразделения, через четыре минуты, горело строение. В результате пожара огнем поврежден гараж на площади 90 кв.м. Причина, виновное лицо и ущерб устанавливаются.

8 июня 2020 г. в 20.38 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о том, что горит бесхозное строение на улице Гаражная в п. Чульман Нерюнгринского района. К моменту прибытия пожарно-спасательного подразделения горело строение. В результате пожара огнем повреждено строение по всей площади 48 кв.м. Причина – неосторожное обращение с огнем. Виновное лицо и ущерб устанавливаются.

8 июня 2020 г. в 21.23 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре в частном доме на улице Советская в п. Пеледуй Ленского района. К моменту прибытия пожарно-спасательного подразделения, через две минуты, горело строение. В результате пожара огнем поврежден дом по всей площади 36 кв.м. Причина, предположительно, несоблюдение правил пожарной безопасности при эксплуатации отопительной печи. Виновное лицо – хозяин дома. Ущерб устанавливается.

8 июня 2020 г. в 22.57 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о горении мусора на улице Иванова в микрорайоне Дорожный п. Айхал Мирнинского района. Площадь пожара составила 10 кв.м. Предполагаемая причина – неосторожное обращение с огнем.

Главное управление МЧС России по Республике Саха (Якутия) напоминает: соблюдайте правила пожарной безопасности! Не допускайте неосторожного обращения с огнем, детской шалости с огнем, будьте внимательны при использовании электроприборов и электрообогревателей, следите за состоянием электропроводки в ваших домах, квартирах и автомашинах! Не оставляйте детей без присмотра! Соблюдайте правила безопасности при использовании печи, следите за состоянием дымоходов!