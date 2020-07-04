В Якутии произошло 9 пожаров

Информация о техногенных пожарах, произошедших на территории Республики Саха (Якутия):

3 июля 2020 г. в 12.17 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре в частном кафе по ул. Кравченко в г. Нерюнгри. К моменту прибытия пожарно-спасательного подразделения горела кровля кафе. В результате пожара огнем повреждены кровля и потолочное перекрытие на общей площади 55 кв.м. Предположительная причина пожара – неосторожное обращение с огнем при приготовлении пищи, виновный и ущерб устанавливаются.

3 июля 2020 г. в 12.18 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре на частной даче по ул. Шахтерская в п. Н.-Куранах Алданского района. К моменту прибытия пожарно-спасательного подразделения горела кровля и угол дома. В результате пожара огнем повреждены пол, стена и кровля на общей площади 8 кв.м. Спасены рядом стоящий гараж и надворная постройка. Есть погибший мужчина 1989 г.р. Причина пожара, виновный и ущерб устанавливаются.

3 июля 2020 г. в пожарно-спасательную службу поступило 3 сообщения о горении мусора: в п. Селиваново Олекминского района, в 9-ти этажном жилом доме по ул. Солдатова в г. Мирный, ул. Петрова в п. Хатыстыр Алданского района. Площадь горения составила 25 кв.м. Спасено здание фермы. Предполагаемая причина пожара – нарушения правил пожарной безопасности. Виновные лица устанавливаются.

03 июля 2020 г. в 15.50 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре в строительном магазине на улице Кирова в г. Мирный Мирнинского района. К моменту прибытия пожарно-спасательного подразделения из здания шел дым. В результате пожара огнем повреждена стена в одном из кабинетов магазина на площади 11 кв.м. Спасен магазин. Причина, предположительно, короткое замыкание электропроводки. Виновное лицо и ущерб устанавливаются.

03 июля 2020 г. в 16.53 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о горении травы на СОТ «Чайка» Хатынг-Юряхского шоссе в г. Якутске. К моменту прибытия пожарно-спасательного подразделения горела трава на площади 10 кв.м. Предположительная причина – неосторожное обращение с огнем. Виновное лицо – хозяин. Ущерба нет.

03 июля 2020 г. в 18.10 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре в 9-тиэтажном жилом доме на проспекте Дружбы в г. Нерюнгри Нерюнгринского района. К моменту прибытия пожарно-спасательного подразделения через четыре минуты был виден дым из одной квартиры. В результате пожара огнем повреждены кухонная мебель, стены и потолок в одной из квартир на площади 10 кв.м. Эвакуировано 10 человек. Предполагаемая причина – неисправность электрооборудования. Виновное лицо – хозяин пострадавшей квартиры. Ущерб устанавливается.

03 июля 2020 г. в 18.10 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре в частном доме на улице Алданская в с. Кюпцы Усть-Майского района. К моменту прибытия пожарно-спасательного подразделения через три минуты было задымление в доме. В результате пожара огнем поврежден частный дом на площади 20 кв.м. Спасен частный дом. Есть пострадавший мужчина 1976 г.р. Причина, виновное лицо и ущерб устанавливаются.

03 июля 2020 г. в 19.55 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре в частном доме на улице Автотранспортная в г. Ленск Ленского района. К моменту прибытия пожарно-спасательного подразделения шел дым из под кровли дома. В результате пожара огнем повреждено потолочное перекрытие на площади 2 кв.м. Спасен частный дом. Причина – неосторожное обращение с огнем. Виновное лицо и ущерб устанавливаются.

03 июля 2020 г. в 22.23 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о горении мусора на улице Таежная в п. Айхал Мирнинского района. К моменту прибытия пожарно-спасательного подразделения через три минуты горел мусор на площади 10 кв.м. Причина, виновное лицо и ущерб устанавливаются.

Главное управление МЧС России по Республике Саха (Якутия) напоминает: соблюдайте правила пожарной безопасности! Не допускайте неосторожного обращения с огнем, детской шалости с огнем, будьте внимательны при использовании электроприборов и электрообогревателей, следите за состоянием электропроводки в ваших домах, квартирах и автомашинах! Не оставляйте детей без присмотра! Соблюдайте правила безопасности при использовании печи, следите за состоянием дымоходов!