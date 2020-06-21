В Якутии произошло 9 пожаров

Информация о техногенных пожарах, произошедших на территории Республики Саха (Якутия):

20 июня 2020 г. в 02.57 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре в расселенном доме в п. Серебряный Бор Нерюнгринского района. К моменту прибытия пожарно-спасательного подразделения через четыре минуты горело строение. В результате пожара огнем повреждено здание на площади 150 кв.м. Причина – неосторожное обращение с огнем. Виновное лицо и ущерб устанавливаются.

20 июня 2020 г. в 06.06 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о том, что горит частный дом в п. Чульман Нерюнгринского района. К моменту прибытия пожарно-спасательного подразделения через четыре минуты горела кровля дома.. В результате пожара огнем повреждены кровля, стены и полы на площади 56 кв.м. Предположительная причина – короткое замыкание электропроводки. Виновное лицо — хозяин. Ущерб устанавливается.

На 15.00 20 июня 2020 г. в пожарно-спасательную службу поступило 2 сообщения о горении мусора в с. Центральная Абага Олекминского района и в с. Тарат Мегино-Кангаласского района. Общая площадь горения мусора составила 34 кв.м. Предположительная причина – неосторожное обращение с огнем. Виновное лицо устанавливается.

20 июня 2020 г. в 16.35 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о том, что горит частная баня на квартале «Энергетиков» в п. Чернышевский Мирнинского района. К моменту прибытия пожарно-спасательного подразделения через четыре минуты горела баня. В результате пожара огнем повреждена стена бани на площади 3 кв.м. Предположительная причина – несоблюдение правил пожарной безопасности при эксплуатации отопительной печи. Виновное лицо — хозяин. Ущерб устанавливается.

20 июня 2020 г. в 17.30 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре в трансформаторной будке на улице Полярная в п. Артык Оймяконского района. К моменту прибытия пожарно-спасательного подразделения через четыре минуты из строения шел дым. В результате пожара огнем повреждена будка на площади 6 кв.м. Причина – удар молнии.

20 июня 2020 г. в 16.24 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о том, что горят бесхозные строения в п. Солнечный Усть-Майского района. К моменту прибытия пожарно-спасательного подразделения горели строения. В результате пожара огнем повреждены строения на площади 1500 кв.м. Причина – неосторожное обращение с огнем. Виновное лицо и ущерб устанавливаются.

20 июня 2020 г. в 18.55 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре на улице Федорова в с. Талакан Верхневилюйского района. К моменту прибытия пожарно-спасательного подразделения горело сено. В результате пожара сгорело 5 тонн сена на площади 100 кв.м. Причина – детская шалость. Виновное лицо и ущерб устанавливаются.

20 июня 2020 г. в 20.05 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре в 2-хэтажном жилом доме на улице Пионерская в г. Якутске. К моменту прибытия пожарно-спасательного подразделения через пять минут горел мусор под лестницей в подъезде на площади 0,5 кв.м. Причина – неосторожное обращение с огнем. Виновное лицо и ущерб устанавливаются.

20 июня 2020 г. в 20.42 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре на улице Обручева в с. Томтор Оймяконского района. К моменту прибытия пожарно-спасательного подразделения через две минуты горел мусор на площади 2 кв.м. Предположительная причина – неосторожное обращение с огнем. Виновное лицо устанавливается.

Главное управление МЧС России по Республике Саха (Якутия) напоминает: соблюдайте правила пожарной безопасности! Не допускайте неосторожного обращения с огнем, детской шалости с огнем, будьте внимательны при использовании электроприборов и электрообогревателей, следите за состоянием электропроводки в ваших домах, квартирах и автомашинах! Не оставляйте детей без присмотра! Соблюдайте правила безопасности при использовании печи, следите за состоянием дымоходов!