В Якутии произошло 9 пожаров

Информация о техногенных пожарах, произошедших на территории Республики Саха (Якутия):

20 марта 2020 г. в 08.09 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о возгорании мусора на ФАД А-360 в г. Томмот Алданского района. К моменту прибытия пожарно-спасательного подразделения, через девять минут, горел мусор. В результате пожара сгорел мусор на площади 90 кв.м. Предположительная причина – неосторожное обращение с огнем. Виновное лицо устанавливается. Ущерб отсутствует.

20 марта 2020 г. в 10.39 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о возгорании мусора в мкр. Синигорье г. Томмот Алданского района. К моменту прибытия пожарно-спасательного подразделения, через семь минут, горел мусор. В результате пожара сгорел мусор на площади 40 кв.м. Предположительная причина – неосторожное обращение с огнем. Виновное лицо и ущерб устанавливаются.

20 марта 2020 г. в 12.53 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре в бесхозном строении пгт. Зырянка Верхнеколымского района. К моменту прибытия пожарно-спасательного подразделения, через шесть минут, строение горело открытым огнем. В результате пожара огнем повреждено бесхозное строение на всей площади. Общая площадь 6 кв.м. Причина, виновное лицо и ущерб устанавливаются.

20 марта 2020 г. в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре в жилом 5-ти этажном доме на проспекте Д.Народов в г. Нерюнгри. В результате пожара огнем повреждена мебель стеновая панель. Общая площадь 8 кв.м. Вызов на 01 не поступал. Пожарные подразденения не выезжали.

20 марта 2020 г. в 17.33 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре в буксировочном судне на Акватории речного затона в г.Якутске. К моменту прибытия пожарно-спасательного подразделения, через шесть минут, был виден дым. В результате пожара огнем поврежден мусор в трюме на площади 1 кв.м. Предположительная причина, неосторожное обращение с огнем. Виновное лицо и ущерб устанавливаются.

20 марта 2020 г. в 18.10 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре в частной бане на улице Колесова в с.Батагай Эвено-Батанайского района. К моменту прибытия пожарно-спасательного подразделения горело строение В результате пожара огнем поврежден пристрой по всей площади, и баня на площади 6 кв.м. Общая площадь 10,5 кв.м. Причина, виновное лицо и ущерб устанавливаются.

20 марта 2020 г. в 19.55 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о том, что горит прицеп автомобиля в п.Айхал Мирнинского района. К моменту прибытия пожарно-спасательного подразделения горел прицеп. В результате пожара огнем поврежден прицеп по всей площади 7 кв.м. Причина, виновное лицо и ущерб устанавливаются.

20 марта 2020 г. в 21.43 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о том, что горят частный гараж, автомобиль на улице Магистральная в п.Н.Куранах Алданского района. К моменту прибытия пожарно-спасательного подразделения горел гараж. В результате пожара огнем поврежден гараж по всей площади и автомобиль. Общая площадь 30 кв.м. Предположительная причина короткое замыкание электропроводки. Виновное лицо хозяин. Ущерб устанавливаются.

20 марта 2020 г. в 18.55 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о том, что горят частные гаражи улице Морская в п.Тикси Булунского района. К моменту прибытия пожарно-спасательного подразделения из под кровли был виден дым. В результате пожара огнем повреждены гаражи по всей площади. Общая площадь 600 кв.м. Причина, виновное лицо и ущерб устанавливаются.

Главное управление МЧС России по Республике Саха (Якутия) напоминает: соблюдайте правила пожарной безопасности! Не допускайте неосторожного обращения с огнем, детской шалости с огнем, будьте внимательны при использовании электроприборов и электрообогревателей, следите за состоянием электропроводки в ваших домах, квартирах и автомашинах! Не оставляйте детей без присмотра! Соблюдайте правила безопасности при использовании печи, следите за состоянием дымоходов!