В Якутии произошло 8 пожаров

Информация о техногенных пожарах, произошедших на территории Республики Саха (Якутия):

20 июня 2019 г. в 23.22 на пульт «01» поступило сообщение о том, что горит 2-х этажный жилой дом на улице Мегино-Кангаласская г.Алдана Алданского района. К моменту прибытия первого пожарно-спасательного подразделения был виден открытый огонь, задымление в подъезде. В результате пожара огнем повреждены наружные стены в первом подъезде на площади 30 кв.м. Спасен 2-х этажный жилой дом. Причина предположительно — неосторожное обращение с огнем. Виновный и ущерб устанавливаются.

21 июня 2019 г. в 05.58 на пульт «01» поступило сообщение о том, что горит жилой вагончик на шоссе 50 лет Октября г.Мирного Мирнинского района. К моменту прибытия первого пожарно-спасательного подразделения горел вагончик. В результате пожара огнем повреждена наружная стена на площади 5 кв.м. Спасен жилой вагончик. Причина предположительно — неосторожное обращение с огнем. Виновный и ущерб устанавливаются.

21 июня 2019 г. в пожарно-спасательные службы поступило 3 сообщения о горении мусора: в г. Якутске — 1; Мегино-Кангаласский район, п.Техтюр-1; Томпонский район, п.Хандыга-1. Общая площадь пожара составила 64 кв.м. Причина предположительно — неосторожное обращение с огнем. Виновный и ущерб устанавливаются.

21 июня 2019 г. в 09.20 на пульт «01» поступило сообщение о том, что горит частный магазин на улице Ногина п.Батагай Верхоянского района. К моменту прибытия первого пожарно-спасательного подразделения было видно задымление внутри. В результате пожара огнем повреждены стена и потолок внутри на площади 8 кв.м. Спасен магазин. Причина предположительно — неосторожное обращение с огнем. Виновный и ущерб устанавливаются.

21 июня 2019 г. в 09.51 на пульт «01» поступило сообщение о том, что горит частный сарай в микрорайоне Марха г.Якутска. К моменту прибытия первого пожарно-спасательного подразделения горело строение. В результате пожара огнем повреждены сарай и строительный мусор на общей площади 25 кв.м. Спасена частная дача. Причина предположительно -короткое замыкание электропроводки. Виновный и ущерб устанавливаются.

21 июня 2019 г. в 16.12 на пульт «01» поступило сообщение о том, что горит бесхозное строение на улице Алымова п.Маган г.Якутска. К моменту прибытия первого пожарно-спасательного подразделения горело строение. В результате пожара огнем повреждены строения на общей площади 56 кв.м. Причина предположительно — неосторожное обращение с огнем. Виновный и ущерб устанавливаются.

21 июня 2019 г. в 21.06 на пульт «01» поступило сообщение о том, что горит бесхозное строение на улице Гидростроителей в п.Чернышевский Мирнинского района. К моменту прибытия первого пожарно-спасательного подразделения горело строение. В результате пожара огнем повреждено строение на общей площади 15 кв.м. Причина предположительно — неосторожное обращение с огнем. Виновный и ущерб устанавливаются.

21 июня 2019 г. в 22.01 на пульт «01» поступило сообщение о том, что горят кладовые на улице Кузьмина г.Якутска. К моменту прибытия первого пожарно-спасательного, через пять минут горели кладовки открытым огнем. В результате пожара огнем повреждены кладовки на общей площади 44 кв.м. Пожарными спасены кладовки и 2-х этажный жилой дом. Причина предположительно — неосторожное обращение с огнем. Виновный и ущерб устанавливаются.

Главное управление МЧС России по Республике Саха (Якутия) напоминает: соблюдайте правила пожарной безопасности! Не допускайте неосторожного обращения с огнем, детской шалости с огнем, будьте внимательны при использовании электроприборов и электрообогревателей, следите за состоянием электропроводки в ваших домах, квартирах и автомашинах! Не оставляйте детей без присмотра! Соблюдайте правила безопасности при использовании печи, следите за состоянием дымоходов!