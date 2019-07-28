В Якутии произошло 7 пожаров

Информация о техногенных пожарах, произошедших на территории Республики Саха (Якутия):

27 июля 2019 г. в пожарно-спасательную службу поступило 3 сообщения о возгорании травы: г. Якутск-1; Мегино-Кангаласский район, с. Тюнгюлю -1, Амгинский район, с. Оннес -1. Предположительная причина пожара – неосторожное обращение с огнем. Виновные лица и ущерб устанавливаются.

27 июля 2019 г. в 03.01 на пульт «01» поступило сообщение о том, что горит частный гараж на улице Платинная в г.Мирный. К моменту прибытия первого пожарно-спасательного подразделения горел гараж по всей площади. В результате пожара огнем поврежден гараж по всей площади. Общая площадь 56 кв.м. Причина, виновное лицо и ущерб устанавливается

27 июля 2019 г. в 12.13 на пульт «01» поступило сообщение о том, что горят частный дом, гараж и сарай на улице Левоневского в г.Якутске. К моменту прибытия первого пожарно-спасательного подразделения горели частный дом и надворные постройки. В результате пожара огнем повреждены дом, гараж и сарай по всей площади. Горение строительного мусора и травы на площади 32 кв.м. Общая площадь 120 кв.м. Спасен магазин, рядом стоящие частные дома. Причина предположительно короткое замыкание электропроводки. Виновное лицо и ущерб устанавливается.

27 июля 2019 г. в 13.29 на пульт «01» поступило сообщение о том, что горят два частных сарая на улице Родная в п.Пригородный г.Якутска. К моменту прибытия первого пожарно-спасательного подразделения горели строения по всей площади. В результате пожара огнем повреждены два сарая по всей площади на площади 24 кв.м., забор на площади 30 п.м., горение травы на пл. 100 кв.м. Общая площадь 154 кв.м. Причина несоблюдение правил пожарной безопасности при разведении огня. Спасены рядом стоящие дачи. Виновное лицо и ущерб устанавливается.

27 июля 2019 г. в 14.04 на пульт «01» поступило сообщение о том, что горит 4-х квартирный жилой дом на улице Новгородова в г. Верхоянск. К моменту прибытия первого пожарно-спасательного подразделения из-под кровли шел дым. В результате пожара огнем повреждена кровля на площади 2 кв.м. Спасен жилой дом. Причина, виновное лицо и ущерб устанавливается.

27 июля 2019 г. в 18.05 на пульт «01» поступило сообщение о том, что горит 3-х квартирный жилой дом на улице Сарыал в с. Кердем Хангаласского района. К моменту прибытия первого пожарно-спасательного подразделения горел дом открытым огнем. В результате пожара огнем поврежден дом внутри по всей площади. Общая площадь 200 кв.м. Причина предположительно короткое замыкание электропроводки. Виновное лицо и ущерб устанавливается.

27 июля 2019 г. в 21.52 на пульт «01» поступило сообщение о том, что горит частная баня на улице Киренского в ГО Жатай г.Якутска. К моменту прибытия первого пожарно-спасательного подразделения горело строение. В результате пожара огнем повреждена баня по всей площади, забор на площади 10 п.м. Общая площадь 25 кв.м. Причина несоблюдение правил пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации печи. Спасена рядом стоящая дача. Виновное лицо и ущерб устанавливается.

Главное управление МЧС России по Республике Саха (Якутия) напоминает: соблюдайте правила пожарной безопасности! Не допускайте неосторожного обращения с огнем, детской шалости с огнем, будьте внимательны при использовании электроприборов и электрообогревателей, следите за состоянием электропроводки в ваших домах, квартирах и автомашинах! Не оставляйте детей без присмотра! Соблюдайте правила безопасности при использовании печи, следите за состоянием дымоходов!