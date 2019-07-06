В Якутии произошло 7 пожаров

Информация о техногенных пожарах, произошедших на территории Республики Саха (Якутия):

05 июля 2019 г. в 01.37. в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о возгорании теплицы на 5 километре Сергеляхского шоссе г. Якутска. Через восемь минут пожарные прибыли к месту вызова, к моменту их прибытия горела теплица на площади 1 кв.м. Предположительная причина пожара – неосторожное обращение с огнем. Виновник и ущерб устанавливаются.

05 июля 2019 г. в 10.24. в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о возгорании в здании магазина на ул. Кирова г. Томмот, Алданского района. Через три минуты пожарные прибыли к месту вызова, к моменту их прибытия было задымление. В результате пожара огнем повреждена дверь, стена, потолок и товары на общей площади 6 кв.м. Предположительная причина – нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации электрооборудования, виновник и ущерб устанавливаются. Здание спасено.

05 июля 2019 г. на 16.19. в пожарно-спасательную службу поступило 4 сообщения о возгорании травы: в г. Якутск на ул. Можайского – горение травы на площади 5 кв.м., на ул. Студенческая – на площади 300 кв.м., на ул. Билибина – горение травы на площади 100 кв.м., в г. Ленск на ул. Набережная – горение травы на площади 10 кв.м. Предположительная причина пожара – неосторожное обращение с огнем. Виновники и ущерб устанавливаются.

05 июля 2019 г. в 16.25. в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре в бесхозном строении в п. Чульман. Через восемь минут пожарные прибыли к месту вызова, к этому моменту строение горело по всей площади. В результате пожара строение повреждено по всей площади, площадь пожара составила 70 кв.м. Предположительная причина – неосторожное обращение с огнем, виновник и ущерб устанавливаются.

05 июля 2019 г. в 18.44. в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре в частной бане на ул. Горького с. Ой, Хангаласского района. Через три минуты пожарные прибыли к месту вызова, к моменту их прибытия горела кровля бани. В результате пожара огнем повреждено потолочное перекрытие на площади пожара составила 4 кв.м. Предположительная причина пожара – нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи. Виновник, ущерб устанавливается.

05 июля 2019 г. на 23.19. в пожарно-спасательную службу поступило 7 сообщений о возгорании мусора: в п. Усть-Нера Оймяконского района на ул. Ленина – горение мусора в подъезде на площади 5 кв.м., в г. Якутск на ул. 50 лет СА – горение мусора на лестничной клетке на площади 1 кв.м., в п. Витим Ленского района – горение мусора на площади 300 кв.м., в п. Арылах Мирнинского района – горение мусора на площади 12 кв.м., в г. Нерюнгри на ул. Ленина — горение мусора в мусоросборной камере на площади 3 кв.м., в г. Мирны й на ул. Советская – горение мусора на лестничной клетке на площади 0,5 кв.м. и на ул. Солдатова – горение мусора в мусоросборнике на площади 1 кв.м. Предположительная причина пожара – неосторожное обращение с огнем. Виновники и ущерб устанавливаются.

05 июля 2019 г. в 23.24. в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре в частном доме на ул. Грибная в п Пеледуй, Ленского района. Через три минуты пожарные прибыли к месту вызова, к моменту их в доме было сильное задымление. В результате пожара огнем повреждены стены, потолок, пол кухни по всей площади, общая площадь пожара составила 9 кв.м. Есть пострадавший. Предположительная причина пожара – нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации электрооборудования. Ущерб устанавливается. Жилой дом спасен.

Главное управление МЧС России по Республике Саха (Якутия) напоминает: соблюдайте правила пожарной безопасности! Не допускайте неосторожного обращения с огнем, детской шалости с огнем, будьте внимательны при использовании электроприборов и электрообогревателей, следите за состоянием электропроводки в ваших домах, квартирах и автомашинах! Не оставляйте детей без присмотра! Соблюдайте правила безопасности при использовании печи, следите за состоянием дымоходов!