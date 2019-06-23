В Якутии произошло 7 пожаров

Информация о техногенных пожарах, произошедших на территории Республики Саха (Якутия):

22 июня 2019 г. в пожарно-спасательные службы поступило 3 сообщения о горении мусора: в Мирнинском районе, г.Мирный-1; п.Чернышевского-1; Ленском районе, г.Ленск-1. Общая площадь пожара составила 17,5 кв.м. Причина предположительно — неосторожное обращение с огнем. Виновный и ущерб устанавливаются.

22 июня 2019 г. в пожарно-спасательные службы поступило 3 сообщения о горении травы: в г.Якутске-3. Общая площадь пожара составила 190 кв.м. Причина предположительно — неосторожное обращение с огнем. Виновный и ущерб устанавливаются.

22 июня 2019 г. в 07.09 на пульт «01» поступило сообщение о том, что горит коровник в с.Кюндядя Нюрбинского района. К моменту прибытия первого пожарно-спасательного подразделения горело строение открытым огнем. В результате пожара огнем повреждены стены, потолочное перекрытие на площади 800 кв.м. Причина предположительно — неосторожное обращение с огнем. Виновный и ущерб устанавливаются.

22 июня 2019 г. в 14.30 на пульт «01» поступило сообщение о том, что горит частный гараж на улице Ленина п.Кызыл-Сыр Вилюйского района. К моменту прибытия первого пожарно-спасательного подразделения горело строение открытым огнем. В результате пожара огнем повреждена кровля строения на площади 12 кв.м. Причина, виновный и ущерб устанавливаются.

22 июня 2019 г. в 15.52 на пульт «01» поступило сообщение о том, что горит частный дом на улице Мира в г.Покровске Хангаласского района. К моменту прибытия первого пожарно-спасательного подразделения горело строение. В результате пожара огнем повреждены веранда по всей площади 30 кв.м, стена дома, и потолочное перекрытие на общей площади 60 кв.м. Имеется один пострадавший. Причина неосторожное обращение с огнем. Виновный и ущерб устанавливаются.

22 июня 2019 г. в 16.20 на пульт «01» поступило сообщение о том, что горит сено на улице Константинова с.Михайловка Амгинского района. К моменту прибытия первого пожарно-спасательного подразделения горело сено. В результате пожара сгорело сено на общей площади 9 кв.м. Причина предположительно — неосторожное обращение с огнем. Виновный и ущерб устанавливаются.

22 июня 2019 г. в 22.12 на пульт «01» поступило сообщение о том, что горит электроопора в районе свалки в с.Амга Амгинского района. К моменту прибытия первого пожарно-спасательного подразделения горела электроопора. В результате пожара огнем повреждена опора на площади 1 кв.м. Причина предположительно — неосторожное обращение с огнем. Виновный и ущерб устанавливаются.

Главное управление МЧС России по Республике Саха (Якутия) напоминает: соблюдайте правила пожарной безопасности! Не допускайте неосторожного обращения с огнем, детской шалости с огнем, будьте внимательны при использовании электроприборов и электрообогревателей, следите за состоянием электропроводки в ваших домах, квартирах и автомашинах! Не оставляйте детей без присмотра! Соблюдайте правила безопасности при использовании печи, следите за состоянием дымоходов!