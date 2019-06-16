В Якутии произошло 7 пожаров

Информация о техногенных пожарах, произошедших на территории Республики Саха (Якутия):

15 июня 2019 г. в 02.00 на пульт «01» поступило сообщение о том, что горит 2-хэтажный жилой дом на улице Ленина в п. Батагай Верхоянского района. К моменту прибытия первого пожарно-спасательного подразделения через четыре минуты горела наружная стена дома. В результате пожара огнем повреждена наружная стена дома и кровля на общей площади 185 кв.м. Спасен 2-хэтажный жилой дом. Причина предположительно неосторожное обращение с огнем. Виновный и ущерб устанавливаются.

15 июня 2019 г. в 04.41 на пульт «01» поступило сообщение о пожаре в частном доме на улице Револьера в с. Киров Нюрбинского района. К моменту прибытия первого пожарно-спасательного подразделения горела веранда. В результате пожара огнем повреждена веранда по всей площади. Общая площадь 15 кв.м. Спасен жилой дом. Причина предположительно неосторожное обращение с огнем. Виновный и ущерб устанавливаются.

15 июня 2019 г. 11.28 в пожарно-спасательные службы поступило 6 сообщений о горении травы и мусора: в г. Якутске — 2; Ленский р-н, г. Ленск — 2; Хангаласский район, с. Тит-Эбэ — 1; Мирнинский район, г. Мирный — 1. Общая площадь пожара составила 457,5 кв.м. Причина предположительно — неосторожное обращение с огнем.

15 июня 2019 г. в 16.08 на пульт «01» поступило сообщение о том, что горит частный гараж и автомобиль «ВАЗ-2115» в ГСК «Сигнал» на шоссе 50 лет Октября в г. Мирный Мирнинского района. К моменту прибытия первого пожарно-спасательного подразделения из гаража шел дым. В результате пожара огнем поврежден моторный отсек двигателя на площади 2 кв.м.. Причина предположительно- короткое замыкание электропроводки в моторном отсеке. Виновный и ущерб устанавливаются.

15 июня 2019 г. в 18.43 на пульт «01» поступило сообщение о том, что горит бесхозное строение на улице Ортосалинская в г. Алдан Алданского района. К моменту прибытия первого пожарно-спасательного подразделения горело строение. В результате пожара огнем повреждено строение по всей площади. Общая площадь пожара 18 кв.м. Причина предположительно неосторожное обращение с огнем. Виновный и ущерб устанавливаются.

15 июня 2019 г. в 19.34 на пульт «01» поступило сообщение о пожаре в частном хозяйственном строении на улице Новоподгорная в микрорайоне Марха ГО «Город Якутск». К моменту прибытия первого пожарно-спасательного подразделения горело строение. В результате пожара огнем повреждено строение по всей площади. Общая площадь пожара 72 кв.м. Спасена рядом стоящая частная баня. Причина несоблюдение правил пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации печи. Виновный — хозяин. Ущерб устанавливаются.

15 июня 2019 г. в 22.22 на пульт «01» поступило сообщение о пожаре в частной бане на Вилюйском тракте СОТ «Металлург» г. Якутска. К моменту прибытия первого пожарно-спасательного подразделения горела баня. В результате пожара огнем повреждена баня по всей площади. Общая площадь пожара 42 кв.м. Спасена рядом стоящий жилой дом. Причина предположительно несоблюдение правил пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации печи. Виновный — хозяин. Ущерб устанавливаются.

Главное управление МЧС России по Республике Саха (Якутия) напоминает: соблюдайте правила пожарной безопасности! Не допускайте неосторожного обращения с огнем, детской шалости с огнем, будьте внимательны при использовании электроприборов и электрообогревателей, следите за состоянием электропроводки в ваших домах, квартирах и автомашинах! Не оставляйте детей без присмотра! Соблюдайте правила безопасности при использовании печи, следите за состоянием дымоходов!