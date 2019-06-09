В Якутии произошло 7 пожаров

Информация о техногенных пожарах, произошедших на территории Республики Саха (Якутия):

07 июня 2019 г. в 17.43 на пульт «01» поступило сообщение о пожаре на улице Юбилейная в г,Покровске Хангаласского района. К моменту прибытия первого пожарно-спасательного подразделения горел мусор. В результате загорания поврежден мусор на площади 6 кв.м. Причина предположительно — неосторожное обращение с огнем. Виновный и ущерб устанавливаются.

07 июня 2019 г. в 23.55 на пульт «01» поступило сообщение о том, что горит автомобиль «Lexus RX 300» на улице Ленина г.Якутска. К моменту прибытия первого пожарно-спасательного подразделения горел автомобиль. В результате пожара огнем поврежден салон и моторный отсек автомобиля на площади 2 кв.м. Причина предположительно — короткое замыкание электропроводки в отсеке двигателя. Виновный и ущерб устанавливаются.

08 июня 2019 г. в 00.57 на пульт «01» поступило сообщение о пожаре частного гаража на улице Победы г.Ленска Ленского района. К моменту прибытия первого пожарно-спасательного подразделения был виден дым из гаража. Огнем поврежден гараж внутри и автомобиль на общей площади 14 кв.м. Причина предположительно — неосторожное обращение с огнем. Виновный и ущерб устанавливаются.

08 июня 2019 г. в пожарно-спасательные службы поступило 11 сообщений о горении травы и мусора в г. Якутске — 4 выезда, п.Тулагино-1, ГО Жатай п.Захаровка-1; Хангаласский район с.Булгунняхтах -1; Нерюнгринский район, п.Чульман-1; Мегино-Кангаласский район, с.Майя-1; Намский район, с.Тумул-1 и Томпонский район, п.Хандыга-1. Общая площадь пожара составила: мусора — 329 кв.м., травы — 0,5255 Га. Причина предположительно — неосторожное обращение с огнем.

08 июня 2019 г. в 18.18 на пульт «01» поступило сообщение о пожаре на улице 8 Марта г.Якутска. К моменту прибытия первого пожарно-спасательного подразделения горел электрощиток на опоре. В результате пожара огнем повреждены опора и кабель на площади 10 п.м. Спасены рядом стоящий дом и гараж. Причина предположительно — короткое замыкание электрокабеля. Виновный и ущерб устанавливаются.

08 июня 2019 г. в 19.30 на пульт «01» поступило сообщение о пожаре частной бани на улице Подгорная п.Нижний Бестях Мегино-Кангаласского района. К моменту прибытия первого пожарно-спасательного подразделения по внешним ничего не было видно. В результате пожара огнем поврежден пол на площади 2 кв.м. Причина предположительно — неосторожное обращение с огнем. Виновный и ущерб устанавливаются.

08 июня 2019 г. в 19.36 на пульт «01» поступило сообщение о пожаре частного гаража на улице Чернышевского с.Намцы Намского района. К моменту прибытия первого пожарно-спасательного подразделения из под кровли был виден открытый огонь. В результате пожара огнем повреждена кровля на площади 3 кв.м. Спасен частный гараж. Причина предположительно — короткое замыкание электропроводки. Виновный и ущерб устанавливаются.

Главное управление МЧС России по Республике Саха (Якутия) напоминает: соблюдайте правила пожарной безопасности! Не допускайте неосторожного обращения с огнем, детской шалости с огнем, будьте внимательны при использовании электроприборов и электрообогревателей, следите за состоянием электропроводки в ваших домах, квартирах и автомашинах! Не оставляйте детей без присмотра! Соблюдайте правила безопасности при использовании печи, следите за состоянием дымоходов!