В Якутии произошло 7 пожаров

Информация о техногенных пожарах, произошедших на территории Республики Саха (Якутия):

25 ноября 2020 г. в 02.49 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре в частном доме на ул. Ярославского мкр. Марха в г. Якутск. На момент прибытия пожарного подразделения, через пять минут, дом горел по всей площади. В результате пожара частный дом поврежден по всей площади – 81 кв.м. Предположительная причина пожара – нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи, виновник и ущерб устанавливается.

24 ноября 2020 г. в 23.21 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре в строении на территории АР «Разрез Право-Кабактинский» в Нерюнгринском районе. На момент прибытия пожарного подразделения, строение горело открытым огнем. В результате пожара строение повреждено огнем по всей площади — 48 кв.м. Причина пожара, виновник и ущерб устанавливается.

24 ноября 2020 г. в 23.40 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о горении мусора у дома на пр. Дружбы Народов в г. Нерюнгри. Общая площадь горения мусора составила 0,2 кв.м. Предположительная причина пожара – неосторожное обращение с огнем, виновник устанавливается.

25 ноября 2020 г. в 13.30 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре в теплопункте на улице Ярославского в г. Якутск. В результате пожара огнем поврежден линолеум на площади 1 кв.м. Причина пожара, виновник и ущерб устанавливаются.

25 ноября 2020 г. в 18.27 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о том, что горит автомобиль «Газель» на Вилюйском тракте в г. Якутск. На момент прибытия пожарного подразделения, автомобиль горел открытым огнем. В результате пожара автомобиль поврежден по всей площади 6 кв.м. Предположительная причина пожара — короткое замыкание электропроводки в отсеке двигателя, виновник и ущерб устанавливаются.

25 ноября 2020 г. в 18.43 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о том, что произошел пожар в частном гараже на улице Ойунского в с. Ытык-Кюель Таттинского района. На момент прибытия пожарного подразделения, через 5 минут, гараж горел открытым огнем. В результате пожара огнем поврежден гараж и 2 единицы техники по всей площади 272 кв.м. Пожарными спасен рядом стоящий дом. Причина пожара, виновник и ущерб устанавливаются.

25 ноября 2020 г. в 21.06 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о том, что произошел пожар в частной бане на улице Новая в с. Октемцы Хангаласского района. На момент прибытия пожарного подразделения, через 6 минут, в бане было сильное задымление. В результате пожара огнем поврежден потолок на площади 4 кв.м. Пожарными спасена баня. Предположительная причина пожара – несоблюдение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи, виновник и ущерб устанавливаются.

Главное управление МЧС России по Республике Саха (Якутия) напоминает: соблюдайте правила пожарной безопасности! Не допускайте неосторожного обращения с огнем, детской шалости, будьте внимательны при использовании электроприборов и электрообогревателей, следите за состоянием электропроводки в ваших домах, квартирах и автомашинах! Не оставляйте детей без присмотра! Соблюдайте правила безопасности при использовании печи, следите за состоянием дымоходов!