В Якутии произошло 7 пожаров

Информация о техногенных пожарах, произошедших на территории Республики Саха (Якутия):

16 июля 2020 г. в 00.35 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре по ул. Дзержинского в г. Якутск. В результате пожара огнем поврежден салон автомобиля Ниссан Логан на площади 0,5 кв.м. Предположительная причина пожара – неосторожное обращение с огнем, виновное лицо устанавливается.

16 июля 2020 г. в 01.09 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре по ул. Комарова в г. Алдан Алданского района. К моменту прибытия пожарно-спасательного подразделения горел автомобиль Тойота Хайлендер. В результате пожара огнем повреждено подкапотное пространство автомобиля на площади 4 кв.м. Причина пожара и виновное лицо устанавливаются.

16 июля 2020 г. в 10.44 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре на Скрябинских полях в г. Покровск. В результате пожара произошло горение мусора возле лесного массива на площади 10 кв.м. Причина пожара, виновное лицо устанавливаются.

16 июля 2020 г. в 16.17 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре по ул. Пионерская в г. Якутск. В результате пожара произошло горение травы на площади 0,5 кв.м. Причина пожара, виновное лицо устанавливаются.

16 июля 2020 г. в 19.09 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре в сарае на ул. Советская в п.Солнечный Усть-Майского района. К моменту прибытия пожарно-спасательного подразделения было сарай горел открытым огнем. В результате пожара сарай сгорел по всей площади на 27 кв.м. Причина, виновное лицо и ущерб устанавливаются.

16 июля 2020 г. вечером в пожарно-спасательную службу поступило 2 сообщения о том, что горит мусор на улице Дзержинского и в 203 микрорайоне г. Якутск. В результате пожара произошло горение мусора на общей площади 2,5 кв.м. Причина пожара, виновное лицо устанавливаются.

Главное управление МЧС России по Республике Саха (Якутия) напоминает: соблюдайте правила пожарной безопасности! Не допускайте неосторожного обращения с огнем, детской шалости с огнем, будьте внимательны при использовании электроприборов и электрообогревателей, следите за состоянием электропроводки в ваших домах, квартирах и автомашинах! Не оставляйте детей без присмотра! Соблюдайте правила безопасности при использовании печи, следите за состоянием дымоходов!