В Якутии произошло 7 пожаров

Информация о техногенных пожарах, произошедших на территории Республики Саха (Якутия):

19 июня 2020 г. в пожарно-спасательную службу поступило 3 сообщения о горении мусора: на 10 км Покровского тракта, по ул.Титова в п. Чульман Нерюнгринского района, местность Сурэх Тыа в с. Балыктах Мегино-Кангаласского района,. Общая площадь горения составила 64 кв.м. Предполагаемая причина – неосторожное обращение с огнем. Виновные лица и ущерб устанавливаются.

19 июня 2020 г. в 08.05 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре в частном доме по ул. Юбилейная в с. Исит Хангаласского района. К моменту прибытия пожарно-спасательного подразделения горел дом. В результате пожара жилой частный дом поврежден огнем на площади 49 кв.м. Спасены рядом стоящие хотон, кладовка, баня и амбар. Причина пожара, виновное лицо и ущерб устанавливаются.

19 июня 2020 г. в 14.27 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре в расселенном доме в п. Серебряный Бор Нерюнгринского района. К моменту прибытия пожарно-спасательного подразделения горела одна из комнат строения. В результате пожара огнем повреждены стены, перегородки, перекрытия и напольное покрытие на общей площади 10 кв.м. Предполагаемая причина пожара – неосторожное обращение с огнем. Виновное лицо и ущерб устанавливаются.

19 июня 2020 г. в 13.50 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре по ул. Геологов в г. Нерюнгри. К моменту прибытия пожарно-спасательного подразделения открытым огнем горело строение. В результате пожара неэксплуатируемое строение повреждено огнем по всей площади – 20 кв.м. Предполагаемая причина пожара – неосторожное обращение с огнем. Виновное лицо и ущерб устанавливаются.

19 июня 2020 г. в 14.41 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре в частном доме по ул. Чаран в с. Тумул Намского района. К моменту прибытия пожарно-спасательного подразделения был виден открытый огонь и густой дым. В результате пожара огнем повреждены терраса, потолок и стены жилого дома на общей площади 94,5 кв.м. Спасены котельная и пристрой. Причина пожара, виновное лицо и ущерб устанавливаются.

19 июня 2020 г. в 17.44 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре в бесхозном гараже на улице Гимеинская в г. Якутске. К моменту прибытия пожарно-спасательного подразделения был виден густой дым. В результате пожара огнем поврежден гараж по всей площади на 15 кв.м. и мусор на площади 20 кв.м. Общая площадь 35 кв.м. Причина – неосторожное обращение с огнем. Виновное лицо, ущерб устанавливаются.

19 июня 2020 г. в 23.00 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о том, что произошел пожар в девятиэтажном жилом доме на улице Петра Алексеева в г. Якутске. К моменту прибытия пожарно-спасательного подразделения по внешним ничего не было видно. В результате пожара огнем повреждены диван, стена и потолочное перекрытие в комнате в одном из квартир на площади 6 кв.м. Причина, предположительно, неосторожность при курении. Эвакуировано 12 человек. Один человек погиб. Виновное лицо, ущерб устанавливаются.

Главное управление МЧС России по Республике Саха (Якутия) напоминает: соблюдайте правила пожарной безопасности! Не допускайте неосторожного обращения с огнем, детской шалости с огнем, будьте внимательны при использовании электроприборов и электрообогревателей, следите за состоянием электропроводки в ваших домах, квартирах и автомашинах! Не оставляйте детей без присмотра! Соблюдайте правила безопасности при использовании печи, следите за состоянием дымоходов!