В Якутии произошло 7 пожаров

Информация о техногенных пожарах, произошедших на территории Республики Саха (Якутия):

13 июня 2020 г. в 03.59 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре частной бани на улице Пляжная п.Пригородный в г. Якутске. К моменту прибытия пожарно-спасательного подразделения горело строение по всей площади. В результате пожара огнем повреждена баня по всей площади, кровля котельной по всей площади, теплица на площади 6 кв. м. Общая площадь горения составило 35 кв.м. Причина неосторожное обращение с огнем. Спасена частная котельная, рядом стоящий частный магазин. Виновное лицо хозяин, ущерб устанавливаются.

13 июня 2020 г. в 11.23 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о горении мусора: на ул. Можайского в г.Якутск. Площадь горения составила 0,5 кв.м. Причина предположительно, неосторожное обращение с огнем. Виновное лицо и ущерб устанавливается.

13 июня 2020 г. в 15.46 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о горении травы на ул. Дзержинского в г.Якутск. Общая площадь горения составила 10 кв.м. Причина, предположительно, неосторожное обращение с огнем. Виновное лицо и ущерб устанавливается.

13 июня 2020 г. в 16.28 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре четырехэтажном жилом доме на ул. Чернышевского в г.Якутске. К моменту прибытия пожарно-спасательного подразделения горит балкон. В результате пожара огнем повреждено:домашнее имущество на балконе, оконный проем, мебель в комнате на площади на 10 кв.м. Спасена квартира. Причина детская шалость. Виновное лицо ребенок, ущерб устанавливается.

13 июня 2020 г. в 17.04 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о том, что горит неэксплуатируемая дизельная станция на ул. Строителей в п. Джебарики-Хая Томпонский районе. К моменту прибытия пожарно-спасательного подразделения, виден был открытый огонь. В результате пожара огнем повреждена неэксплуатируемая дизельная станция на площади 6,25 кв.м. Причина, виновное лицо и ущерб устанавливаются.

13 июня 2020 г. в 19.37 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о том, что горит бесхозное строение на ул. Каландрашвили г. Якутск. К моменту прибытия пожарно-спасательного подразделения, через пять минут, горело строение открытым огнем. В результате пожара огнем повреждено: бесхозное строение по всей площади 144 кв.м. рядом стоящие бесхозные кладовки площадью 6 кв.м. Общая площадь составило 150 кв.м. Спасено рядом стоящий магазин и гараж. Причина неосторожное обращение с огнем. Виновное лицо и ущерб устанавливается.

13 июня 2020 г. в 20.28 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о том, что горит бесхозное строение на ул. Строителей г. Алдан Алданского района. К моменту прибытия пожарно-спасательного подразделения, через семь минут, горело строение. В результате пожара огнем поврежден бесхозное строение на площади 6 кв.м. Причина, предположительно неосторожное обращение с огнем. Виновное лицо и ущерб устанавливается.

Главное управление МЧС России по Республике Саха (Якутия) напоминает: соблюдайте правила пожарной безопасности! Не допускайте неосторожного обращения с огнем, детской шалости с огнем, будьте внимательны при использовании электроприборов и электрообогревателей, следите за состоянием электропроводки в ваших домах, квартирах и автомашинах! Не оставляйте детей без присмотра! Соблюдайте правила безопасности при использовании печи, следите за состоянием дымоходов!