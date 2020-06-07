В Якутии произошло 7 пожаров

Информация о техногенных пожарах, произошедших на территории Республики Саха (Якутия):

6 июня 2020 г. в 00:09 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре в здании типографии на улице Молодежная в г. Олекминск Олекминского района. К моменту прибытия пожарно-спасательного подразделения, через пять минут, горела кровля. В результате пожара огнем повреждена стена на площади 15 кв.м., и потолок на площади 10 кв.м. Общая площадь 25 кв.м. Предполагаемая причина – несоблюдение правил пожарной безопасности. Виновное лицо и ущерб устанавливаются.

6 июня 2020 г. в пожарно-спасательную службу поступило 4 сообщения о горении мусора: на Маганском тракте 2 км, на улице 1 База, на улице Трактовая в ГО «Жатай» в г. Якутске и в г. Мирный Мирнинского района. Площадь горения составила 16,5 кв.м. Причина, предположительно, – неосторожное обращение с огнем. Виновное лицо устанавливается.

6 июня 2020 г. в 13.55 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре частного дома на улице Новая в с. 2-Нерюктяй Олекминского района. К моменту прибытия пожарно-спасательного подразделения горела веранда. В результате пожара огнем поврежден частный дом изнутри и веранда. Общая площадь 24 кв.м. Причина, виновное лицо и ущерб устанавливаются.

6 июня 2020 г. в 15.32 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о горении травы на улице Орочонская в п. Лебединый Алданского района. Площадь горения составила 30 кв.м. Причина – разряд статического электричества. Виновные лица и ущерб устанавливаются.

6 июня 2020 г. в 16.42 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о том, что горит бесхозное строение на улице 8 Марта в г. Якутска. К моменту прибытия пожарно-спасательного подразделения горело строение. В результате пожара огнем повреждена стена на площади 2 кв.м. Причина предположительно – неосторожность при курении. Виновное лицо устанавливается. Ущерба нет.

6 июня 2020 г. в 18.20 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре в гостевом доме в с. Еланка Хангаласского района. К моменту прибытия пожарно-спасательного подразделения горело строение по всей площади. В результате пожара огнем поврежден дом по всей площади 16 кв.м. Пострадали двое мужчин 1992 и 1994 года рождения. Предположительная причина – неосторожное обращение с газовым баллоном. Виновное лицо и ущерб устанавливаются.

6 июня 2020 г. в 19.55 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о том, что горит частная баня на улице Зеленая «СОТ Тамарак» в г. Алдан Алданского района. К моменту прибытия пожарно-спасательного подразделения горела кровля бани. В результате пожара огнем повреждена кровля бани на площади 10 кв.м. Причина – несоблюдение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи. Виновное лицо и ущерб устанавливаются.

Главное управление МЧС России по Республике Саха (Якутия) напоминает: соблюдайте правила пожарной безопасности! Не допускайте неосторожного обращения с огнем, детской шалости с огнем, будьте внимательны при использовании электроприборов и электрообогревателей, следите за состоянием электропроводки в ваших домах, квартирах и автомашинах! Не оставляйте детей без присмотра! Соблюдайте правила безопасности при использовании печи, следите за состоянием дымоходов!